PSD îl acuză pe Bolojan că numește „pile și apropiați” în instituții publice: Șoferi, muzicieni rock și cofetari puși fără concurs

Social-democrații spun că aceste numiri „demască duplicitatea și demagogia premierului demis”. Foto: Hepta

PSD a criticat, vineri, numirile făcute „pe ultima sută de metri” a premierului demis Ilie Bolojan, subliniind că „toate numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferințelor personale sau politice ale premierului demis și ale apropiaților săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim și funcțional”. Reacția vine după ce Maria Apostol (USR), o fostă șoferiță de TIR, a fost numită prefect al județului Neamț.

„PSD denunță operațiunea premierului demis și a unor miniștri interimari de a-și instala, pe ultima sută de metri, pilele și apropiații în structurile de conducere ale unor instituții publice guvernamentale.

PSD avertizează că toate numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferințelor personale sau politice ale premierului demis și ale apropiaților săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim și funcțional”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă.

Astfel, social-democrații spun că aceste numiri „demască duplicitatea și demagogia premierului demis”.

„Așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect și nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile și relații transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiații săi.

Numirile intempestive, fără concurs, în diverse funcții publice, ale unor apropiați politici incompetenți și fără o minimă experiență pentru pozițiile ocupate, demască duplicitatea și demagogia premierului demis. Sunt ilustrative în acest sens numirile în funcții de conducere de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice sau de la Administrația Națională Apele Române, dar și în funcțiile de prefect de la județele Neamț, Maramureș sau Vaslui”, subliniază partidul.

În plus, PSD adaugă faptul că „cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale”.

„Dar cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale după ce partidul a decis „rămânerea în opoziție”, ceea ce duce demagogia la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească, mai ales în contextul în care moțiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi.

PSD amintește că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale înainte de a iniția un demers parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan”, conchide comunicatul.

Guvernul a aprobat, miercuri, numirea a 21 de prefecți noi, după demisiile celor din PSD. La Neamț, a fost numită Maria Apostol (USR), care în urmă cu aproximativ 20 de ani a fost șoferiță de tir, în afacerea pe care a deschis-o împreună cu soțul ei în Spania, scrie G4Media.

După ce s-au întors în România au continuat afacerea de transport în țară.

Maria Apostol a mai precizat că în anul 2019 s-a înscris în USR, iar în anul 2020 a devenit consilier județean, devenind apoi liderul consilierilor județeni USR. În anul 2024, ea a candidat la Camera Deputaților.

Pe 29 aprilie, PSD şi-a scos oamenii din Guvern, inaintea moțiunii de cenzură pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Astfel, au fost eliberați din funcţie 22 de prefecţi şi 36 de subprefecţi, dar şi mai mulţi secretari de stat, ca urmare a demisiei acestora.