PUSL cere demisia lui Dominic Fritz după decizia definitivă a instanței: „Responsabilitatea nu mai este o opțiune”

<1 minut de citit Publicat la 11:07 05 Apr 2026 Modificat la 11:07 05 Apr 2026

Dominic Fritz, președintele USR. Foto: Agerpres

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) atrage atenția asupra unei situații grave de integritate publică, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea de revizuire formulată de Dominic Fritz în dosarul de conflict de interese constatat de Agenția Națională de Integritate.

Decizia instanței menține cadrul juridic al acuzațiilor, care vizează un împrumut acordat în campania electorală, urmat de semnarea unui act administrativ ce ar fi favorizat persoana implicată.

În acest context, PUSL consideră că situația este una clară din punct de vedere moral și politic și solicită asumare imediată.

„Faptele sunt clare. Un sponsor al campaniei electorale a candidatului Fritz a beneficiat ulterior de semnătura primarului Fritz. Într-o astfel de situație, responsabilitatea nu mai este o opțiune, ci o obligație. Demisia este singura ieșire onorabilă”, a declarat Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL.

Reprezentanții PUSL subliniază că încrederea cetățenilor în administrația publică se construiește pe integritate, transparență și asumare, iar orice abatere de la aceste principii afectează credibilitatea instituțiilor.

În fața unor astfel de situații, standardele trebuie să fie aceleași pentru toți, mai transmit reprezentanții partidului.