PUSL lovește în inima sistemului: abuzuri universitare, bani publici risipiți și sateliți „invizibili”

1 minut de citit Publicat la 14:57 12 Noi 2025 Modificat la 14:57 12 Noi 2025

Lucian Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) denunță o serie de abuzuri grave la vârful Educației din România și nereguli uriașe în cheltuirea fondurilor publice de către Agenția Spațială Română (ROSA).

În cadrul unei conferințe de presă susținute de Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL, alături de Ramona Lile și Lucian Georgescu, două personalități universitare care s-au alăturat recent partidului, au fost prezentate cazuri concrete de abuzuri instituționale și gestionare netransparentă a banilor publici.

„PUSL este partidul care luptă împotriva abuzurilor. România e o țară a abuzurilor, iar colegii noștri universitari au avut curajul să le confrunte direct și să vorbească deschis despre ele”, a declarat Lavinia Șandru.

Fostul rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile, a explicat cum a fost înlăturată din funcție fără temei legal, deși alegerile universitare fuseseră validate:

„S-a creat un precedent periculos, care nu există în lege. Dacă nu ai sprijin politic, ești eliminat. Eu nu am avut pe nimeni în spate și am fost sancționată tocmai pentru asta.”

La rândul său, Lucian Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a semnalat nereguli grave la Agenția Spațială Română:

„România plătește între 10 și 12 milioane de euro anual pentru proiecte fără hotărâri de guvern. Nu există transparență, iar unii sateliți achiziționați nici măcar nu mai există. E o risipă care trebuie investigată urgent.”

Prin aceste dezvăluiri, PUSL cere anchete independente privind abuzurile din Educație și verificarea modului în care sunt cheltuite fondurile publice.

„E timpul ca România să se elibereze de abuzuri și complicități. Nu mai putem accepta tăcerea instituțiilor atunci când legea e călcată în picioare”, a conchis Lavinia Șandru.