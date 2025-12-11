Radu Miruţă, după discuțiile cu Macron: "România are nevoie să nu mai fie doar un cumpărător de securitate, ci și un producător"

Radu Miruţă, după discuțiile cu Macron: "România are nevoie să nu mai fie doar un cumpărător de securitate, ci și un producător". Sursa foto: Radu Mirută / Facebook

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, care a făcut parte din delegaţia care l-a însoţit pe președintele Nicușor Dan la Paris, pentru discuțiile purtate cu Emmanuel Macron, a declarat că "am vorbit despre investiții concrete în domenii-cheie - industria de apărare, dezvoltarea tehnologică, cooperare economica, locuri de muncă", adăugând că "rolul meu este să mă asigur că parteneriatele internaționale se transformă în investiții în România".

"Legătura dintre România și Franța nu e doar istorică, este una vie, profundă și încărcată de încredere reciprocă. Am fost onorat să fac parte din delegația oficială condusă de președintele Nicușor Dan la Paris, într-o vizită care a reconfirmat cât de mult putem construi împreună.

Discuțiile purtate la Palatul Élysée cu presedintele Franței, Emmanuel Macron, au fost aplicate și ambițioase. Am vorbit despre investiții concrete în domenii-cheie - industria de apărare, dezvoltarea tehnologică, cooperare economica, locuri de muncă. România are nevoie să nu mai fie doar un cumpărător de securitate, ci și un producător. Iar vizita la fabrica Thales ne-a arătat că acest obiectiv este realizabil", a postat Radu Miruţă, care este şi ministru al Economiei, adăugând:

"Unul dintre cele mai emoționante momente a fost omagiul adus marelui diplomat român Nicolae Titulescu: o alee din Parcul Monceau poartă acum numele lui. Un gest simbolic pentru un om care a crezut cu tărie în puterea negocierii și a păcii.

Am întâlnit la Paris o comunitate românească unită, respectată și profund implicată. E o mândrie să vezi cum românii noștri duc mai departe renumele celor care au învățat și muncit acolo, cu demnitate și inteligență.

Rolul meu este să mă asigur că parteneriatele internaționale se transformă în investiții în România: în fabrici, în locuri de muncă, în oportunități reale pentru oameni. Construim încredere. Și, cu fiecare pas serios, rezultate.

România are nevoie de oameni serioși, pregătiți, onești, care să reprezinte țara noastră cu onoare".