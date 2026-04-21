Răsturnare de situaţie la PNL. Hubert Thuma îi cere lui Ilie Bolojan să se împace cu PSD. "Trebuie să ajungem la o reconciliere"

O parte dintre liderii PNL i-au cerut lui Ilie Bolojan, în şedinţa PNL care a fost convocată marţi dimineaţă pentru a stabili strategia pentru criza politică, să negocieze cu PSD un nou protocol de guvernare şi să ajungă la o "reconciliere". Hubert Thuma, preşedintele PNL Ilfov, a declarat că "Trebuie să fim suficient de maturi să înţelegem că acest guvern trebuie să funcţioneze". Întrebat dacă trebuie o reconciliere cu PSD, Thuma a răspuns "da".

"Premierul are toată susţinerea noastră pentru că trebuie să meargă să renegocieze protoolul PSD pentru că trebuie să ajungem la o reconciliere. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu PSD", a explicat liderul grupării care îl contestă pe Ilie Bolojan în interiorul PNL.

În şedinţa BPN nu a mai fost armonia şi usţinerea unanimă de luni seara, Ilie Bolojan primind reproşuri de la şefii partidului. În plus, după ce luni la şedinţa grupurilor parlamentare li s-a transmis liberalilor să racoleze deputaţi şi senatori de la partidele mici pentru a putea susţine un guvern minoritar PNL-USR.UDMR, marţi, primvicepreşedintele Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan ca partidul să adopte prin vot o rezoluţie prin care să se interzică orice negocieri cu AUR şi partidele extermiste.

"Domnule presedinte, aţi zis că România poate funcţiona cu un Guvern minoritar. Aţi început negocierile pentru formarea unei majorităţi? Aţi început discuțiile cu SOS, AUR, POT? Suntem un for statutar şi aceste decizii trebuie luate în cadrul BPN. Dacă răspunsul este nu, daca decideţi să faceţi negocieri, trebuie să luam decizia în BPN. În ultimii 5 ani am construit faţă de AUR o imagine corectă: că e rusofil, că nu ne aşezăm la masă cu ei, că trebuie să-i scoatem în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și doctrinară. Ce le oferim celor de la AUR? Companii, funcţii? Trebuie să știm. Vă propun să votăm: în temeiul statutului să adoptăm că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT, AUR, nici direct, nici indirect. Dacă asta se va întâmpla, trebuie să supunem în prealabil votului BPN. Asta protejează și PNL, și pe președintele Nicuşor Dan. Vă depun acest proiect de rezoluție și vă rog să supuneți la vot", a spus Pauliuc.

Preşedintele de la Braşov, Adrian Veştea, i-a reproşat lui Ilie Bolojan relaţia cu USR şi intenţia de a crea un pol de dreapta cu partidul lui Frtiz: "Noi am colaborat cu USR și mereu am avut piedici din partea lor. Când am făcut de exemplu aeroportul, mereu au depus petiții și alte tergiversări. Trebuie să ne organizăm înainte să vorbim de coaliții. Să evaluăm lucrurile".

Ilie Bolojan le-a vorbit colegilor din nou despre motivele pentru care PSD i-a retras sprijinul politic.

"E greu să fii credibil dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri - există la unii oameni din PSD un mental de “noi suntem un partid de 45%”, ca pe vremea lui Dragnea. Dar PSD nu mai are aceste procente. Acest mental “că noua ni se cuvine” nu mai merge. De ce fac ceea ce fac: vor să meargă în Opoziție sau, dacă vor să guverneze, înseamnă că au nevoie de un PNL care să fie o anexă sau care să fie arondat PSD. Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta evident că a deranjat", a spus el.

Emil Boc: "PNL să nu fie căţeluşul de companie al USR"

Bolojan a mai spus, în şedinţă, că PNL trebuie să guverneze şi în aceste condiţii, şi să asigure "o stabilitate"

Emil Boc a spus, în aceeaşi şedinţă, că "PNL nu trebuie să fie căţeluşul de companie al USR". "Noi vrem electoratul USR, nu vrem ideologic USR. Din nefericire, USR nu are capacitatea să dea tonul unei guvernări în ţară sau în comunități locale. Trebuie să fie o colaborare parlamentară cu ei, dar fiecare cu electoratul propriu. PNL să nu fie cățelușul de companie al USR", a spus primarul de la Cluj-Napoca.

Acesta a subliniat că în următoarele 45 de zile PNL trebuie "să demonstreze ce poate face".