Rogobete anunță reluarea examenului pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgență. Care sunt motivele. sursa foto: Hepta

Ministrul Sănătăţii a transmis că examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgență va fi reluat în data de 28 octombrie, la ora 10:00.

"Am luat această decizie în urma numeroaselor contestații depuse, începând cu 17 octombrie, de către candidații care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise.

S-au înregistrat întârzieri semnificative față de ora oficială de începere, precum și probleme legate de formularea chestionarelor, unele întrebări fiind considerate neclare sau fără legătură directă cu tematica de concurs. Astfel de situații nu pot fi ignorate atunci când vorbim despre un examen care certifică pregătirea și competența profesională a medicilor", a postat ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, fiecare candidat trebuie să beneficieze de condiții egale și de un proces de evaluare corect, riguros și transparent.

"Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgență este o măsură necesară pentru ca examenul să se desfășoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională. În calitate de ministru al Sănătății, îmi asum responsabilitatea de a garanta transparența, profesionalismul și integritatea tuturor examenelor organizate în sistemul medical", a transmis Rogobete, informează şi Agerpres.