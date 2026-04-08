România pierde miliarde, iar explicațiile întârzie: apel urgent la responsabilitate și acțiune

România continuă să rateze oportunități esențiale de finanțare europeană, în timp ce alte state membre accelerează investițiile și folosesc la maximum instrumentele puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Situația este cu atât mai gravă cu cât vorbim despre sume care ar fi putut transforma infrastructura, agricultura și mediul de afaceri din țară.

Semnalul de alarmă este tras de europarlamentarul PUSL Maria Grapini, care atrage atenția asupra unui cumul de probleme interne: birocrație excesivă, mecanisme greoaie de accesare a fondurilor și întârzieri majore în depunerea proiectelor. Toate acestea au dus la pierderi de miliarde de euro – bani care ar fi trebuit să ajungă la fermieri, antreprenori și angajați.

Într-un context european în care programe precum InvestEU mobilizează resurse financiare uriașe pentru dezvoltare, România riscă să rămână din nou în urmă, nu din lipsă de oportunități, ci din lipsă de acțiune.

„Nu putem vorbi despre dezvoltare reală cât timp ratăm sistematic șansele pe care le avem. Este nevoie de simplificarea urgentă a procedurilor și de o mobilizare reală a instituțiilor responsabile”, avertizează Maria Grapini.

Problema nu mai este una tehnică, ci una de responsabilitate. Fiecare întârziere înseamnă proiecte neîncepute, locuri de muncă pierdute și comunități lăsate în așteptare.

România are la dispoziție resurse fără precedent. Întrebarea care rămâne este simplă și dureroasă: cine răspunde pentru oportunitățile ratate?