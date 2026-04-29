Senatoarea Victoria Stoiciu, atacuri dure la conducerea PSD, după demisia din partid: „Le-am spus că aceasta este o linie roșie”

Fosta senatoare PSD Victoria Stoiciu, care a demisionat după depunerea moțiunii de cenzură PSD-AUR, a criticat, în direct la Antena 3 CNN, partidul, spunând că „dacă ai lansat un singur dans, data viitoare poți face un întreg spectacol”. Mai mult, ea susține că alianța PSD-AUR pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan din fruntea Guvernului reprezintă o „normalizare nepermisă a extremismului”.

„Am vorbit cu conducerea partidului, organizației județene din care fac parte, inclusiv cu conducerea grupului de la Senat, și le-am explicat motivele pentru care nu doresc să semnez această moțiune de cenzură. Practic, a fost o decizie în doi pași. Primul pas a fost acela de a nu semna această moțiune de cenzură, lucru pe care l-am decis și l-am anunțat în cadrul întâlnirii de la grupul parlamentar PSD de la Senat. Era luni, iar marți dimineață am luat decizia (N.r. - de a demisiona) și nu am avut niciun fel de discuție pe acest subiect cu conducerea partidului. Este decizia mea, care îmi aparține și pe care am luat-o în urma unei reflecții legate de situația actuală”, a explicat ea.

Mai mult, ea afirmă că liderii PSD au spus că este doar o „alianță punctuală” pentru a-l da jos pe Bolojan, însă ea subliniază că „dacă ai lansat un singur dans, data viitoare poți face un întreg spectacol”.

„Am auzit același lucru ca și dumneavoastră: că nu este ceva grav, că este doar o alianță punctuală ca să îl dăm jos pe Bolojan, că Bolojan nu este cineva care promovează politici de stânga, iar noi suntem un partid de stânga și eu sunt o persoană de stânga. Le-am spus că aceasta este o linie roșie și că nu există așa ceva. Înțeleg că nu se pune, în acest moment, conform declarațiilor oficiale, problema unei guvernări AUR, cel puțin aceasta este poziția, însă eu mi-am pierdut încrederea.

În al doilea rând, cred că orice alianță, fie ea și punctuală, este una extrem de periculoasă pentru sănătatea democrației noastre. Pentru că, odată ce ai făcut un pas în această direcție, chiar dacă ai lansat un singur dans, data viitoare poți să faci un întreg spectacol, pentru că ai normalizat partidele extremiste prin acest gest”, a adăugat ea.

Ea a atacat dur partidul, spunând că reprezintă o „normalizare nepermisă a extremismului”.

„Faptul că apari împreună, pe aceeași tribună, că vorbești pe aceeași voce reprezintă o normalizare nepermisă a extremismului în România, care este foarte periculoasă pentru democrația noastră. Și, dacă ne uităm în istorie, vedem că fascismul nu a ajuns niciodată la putere dintr-o dată, din prima. Au existat pași mici care au normalizat partidele fasciste în perioada interbelică. Un exemplu pe care îl dau este pactul de neagresiune încheiat în 1937, înainte de alegeri, de PNȚ-ul lui Iuliu Maniu cu Mișcarea Legionară – „Totul pentru Țară” a lui Zelea Codreanu.

A fost doar un pact de neagresiune, dar oamenii au văzut că au stat la aceeași masă, au negociat. Asta a făcut ca, la acele alegeri, ultimele, de altfel, din România, pentru că după aceea a fost instaurată dictatura regală, urmată de Statul Naționa Legionar, scorul legionarilor să fie de cinci ori mai mare decât cu cinci ani înainte, pentru că aceasta era validarea de care aveau nevoie”, a mai spus ea.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a anunțat, marți, că demisionează din Partidul Social Democrat, după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură. Ea și-a motivat decizia spunând că viziunea sa și direcția actuală a partidului „au intrat pe contrasens total”.