Senatorii PACE - Întâi România intră în grevă japoneză începând de luni: Nu votează ordonanţele de urgenţă

Senatorul Dorin Petrea, liderul grupului parlamentar PACE - Întâi Romania. Sursa foto: Facebook/Petrea Dorin Silviu

Senatorii PACE - Întâi România vor intra, de luni, în grevă japoneză şi nu vor vota ordonanţele de urgenţă, a anunţat, miercuri, în plen, liderul acestui grup parlamentar, Dorin Petrea, potrivit Agerpres.

"Este o formă de protest a noastră şi trebuie s-o înţelegeţi cu toţii. Am spus-o şi ieri, au spus-o şi colegii mei: nu este normal ceea ce se întâmplă. Am numărat, sunt opt ordonanţe de Guvern din 13 puncte pe ordinea de zi. Am avut şi luni aceeaşi poveste, aceeaşi problemă. Ce rugăminte avem: sunt unele lucruri care sunt corecte în ordonanţele acelea, ne-am uitat la ele, le-am citit. (...).

Le aduceţi în Parlament şi le treceţi pentru că aveţi 70%. Aici trebuie să facem noi lucrurile, nu Guvernul. Vă spun: noi vom intra în grevă japoneză, cum i se spune, de săptămâna viitoare. Vom fi prezenţi aici cu voi, vom discuta cu voi, dar trebuie să transmitem un mesaj foarte clar: nu mai suntem de acord ca să ne vină totul de-a gata de la Guvernul Bolojan.

(...). Şi mai mult, avem o doamnă ministru căreia i-am dat deja un vot de blam, prin moţiune simplă, la care nu s-a luat nicio decizie. De bun simţ trebuia să-şi dea ea demisia", a afirmat senatorul Dorin Petrea.

El a explicat că parlamentarii PACE - Întâi România vor opta pentru "prezent, nu votăm".

"Asta va fi de acum încolo, în fiecare zi, şi veţi avea moţiuni simple în fiecare săptămână. V-o promitem la câte greşeli faceţi", a adăugat Dorin Petrea.

Senatorul Clement Sava a explicat că "Guvernul face exces de OUG-uri, încalcă rolul de Executiv, preluând în mod abuziv puterea legislativă reprezentată de Parlament şi se încalcă, astfel, separaţia puterilor în stat".

El a menţionat că membrii grupului parlamentar PACE - Întâi România "vor munci normal", vor purta banderole albe "ca un semnal de alarmă" şi nu vor vota ordonanţele de urgenţă.