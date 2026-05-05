Socialiștii europeni cer PSD să nu facă guvern cu AUR: "România are nevoie de stabilitate"

Publicat la 19:17 05 Mai 2026

Partidul Socialiştilor Europeni (PSE) a transmis marți, în urma moțiunii de cenzură prin care Guvernul Bolojan a fost demis că sprijină "formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere" în România, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

"PES se menţine ferm alături de partidul său membru român, Partidul Social Democrat (PSD), şi sprijină formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere. Într-un moment de incertitudine politică, România are nevoie de claritate, stabilitate şi de o conducere care să răspundă nevoilor cetăţenilor săi", a transmis PES într-un comunicat.

De asemenea, formaţiunea socialistă europeană a subliniat că asigurarea stabilităţii "necesită o abordare constructivă şi responsabilă" din partea partidelor politice româneşti, care se confruntă acum cu o perioadă de incertitudine şi negocieri complexe pentru formarea unui nou guvern.

"Construirea unei majorităţi durabile trebuie să se bazeze pe dialog, pe respect reciproc şi un angajament comun de a aduce îmbunătăţiri concrete în viaţa zilnică a cetăţenilor", se mai arată în comunicatul PES.