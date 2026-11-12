„Statul întârzie plata? Să plătească dobândă”. PUCL propune reguli noi pentru controalele la firme

1 minut de citit Publicat la 14:19 12 Noi 2026 Modificat la 14:20 12 Noi 2026

Foto: Partidul Umanist Conservator Liberal

Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL) a prezentat joi, 12 noiembrie, inițiativa legislativă „Respect pentru antreprenori”. Proiectul prevede ca autoritățile să plătească dobânzi atunci când întârzie plățile către firme. Inițiativa propune și limitarea duratei controalelor, publicarea planurilor anuale de verificare și repararea prejudiciilor cauzate de acte administrative nelegale.

La conferința de presă au participat deputata Grațiela Gavrilescu, președinta Biroului Executiv al PUCL, Lavinia Șandru, președinta Biroului Central de Coordonare și Strategie al partidului, Daniel Florea, liderul PUCL București, și antreprenorii Ionuț Botorogeanu, Mihai Coca Constantinescu și Alexandru Mîtîcă.

Proiectul propune notificarea prealabilă a firmelor în cazurile prevăzute de lege și crearea unui registru electronic național al controalelor. Pentru o primă abatere minoră, fără prejudicii, autoritățile ar urma să aplice cu prioritate avertismentul. Instituțiile de control ar publica anual rapoarte privind verificările efectuate, sancțiunile aplicate și măsurile anulate definitiv.

Grațiela Gavrilescu a subliniat că verificările trebuie să le ofere firmelor posibilitatea de a se conforma legii, mai ales atunci când acestea nu dispun de consultanță juridică.

„Antreprenorii au nevoie de reguli clare, de predictibilitate și de respect din partea instituțiilor statului. În spatele fiecărei afaceri sunt oameni care muncesc, familii și locuri de muncă”, a declarat Lavinia Șandru. Daniel Florea a susținut că statul trebuie să își asume rolul de partener al mediului de afaceri.

Ionuț Botorogeanu a avertizat că verificările fără un calendar clar pot bloca activitatea firmelor și că fiecare zi de întârziere generează costuri. Mihai Coca Constantinescu a atras atenția că abuzurile administrative și măsurile de austeritate frânează dezvoltarea tinerilor antreprenori. Alexandru Mîtîcă a arătat că instabilitatea din mediul privat și austeritatea au determinat unele firme să își restrângă activitatea.

PUCL a anunțat că va publica proiectul integral pentru consultare și îl va propune spre semnare parlamentarilor din toate formațiunile politice. Inițiativa include și două instrumente de dialog. Prin „Jurnalul abuzului”, firmele vor putea documenta, inclusiv anonim, experiențele din timpul controalelor. Prin „Vocea antreprenorului”, acestea vor putea semnala probleme și propune modificări legislative.