Tudorel Toader: Ilie Bolojan nu mai poate fi desemnat din nou premier de către Nicușor Dan

Fostul ministru al Justiției, fost judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a explicat joi seară, la Sinteza Zilei, de ce premierul Ilie Bolojan nu mai poate fi propus, din nou, de către președintele țării pentru a conduce guvernul, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

Mihai Gâdea: "Există posibilitatea ca premierul demis, domnul Ilie Bolojan, să fie nominalizat din nou, în condițiile în care a căzut în urma moțiunii? Acum, vorbind logic, mi-e greu să cred că cine a votat pentru demitere două zile mai târziu votează să-l pună la loc. Deci, asta o dau la o parte. Dar constituțional se poate?"

Tudorel Toader: "Să ne aducem aminte că un fost premier, dintre cei ale căror nume au fost evocate adineauri, ne spunea cu ceva timp în urma că noi hotărâm ce este constituțional și ce nu este constituțional. Ori, dacă asta este abordarea, e limpede răspunsul pe care urmează să îl dau acum.

O ușoară notă interpretabilă: da, este posibil ca Partidul Național Liberal să-l propună tot pe Ilie Bolojan, dar președintele Republicii nu poate să-l desemneze candidat pentru un nou mandat de prim-ministru, pentru că tocmai Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură.

Când adopți moțiunea de cenzură, ce faci? De fapt, retragi încrederea pe care Parlamentul a acordat-o Guvernului la momentul votului de investitură. Atunci, inițial s-a dat un vot cu privire la premier, componența Guvernului și programul de guvernare.

Acum, Parlamentul retrage încrederea aceea, spunând că prim-ministrul și membrii Cabinetului nu au aptitudinea de a pune în aplicare programul de guvernare.

Ori, daca astăzi spui că n-ai încredere, e limpede că mâine nu poți să spui contrariul, că ai încredere", a afirmat Tudorel Toader la Antena 3 CNN.