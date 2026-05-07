Un fost președinte CCR explică dacă Ilie Bolojan mai poate fi numit premier: "Nicușor Dan este și el un jucător în acest meci"

Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a spus la Antena 3 CNN că nu există niciun impediment constituțional ca Ilie Bolojan să fie propus din nou la funcția de premier, dacă așa dorește președintele Nicușor Dan, în urma consultărilor de la Cotroceni:

“Nu vi se pare straniu că de fiecare dată când suntem într-o situație mai complicată uităm că e o Constituție și ne batem joc și vorbim, vorbim, vorbim. Ar trebui să se uite ce scrie în Constituție. Nu există niciun impediment. Constituția nu spune că nu ar putea fi numit din nou să formeze Guvernul.

Până la urmă, Parlamentul este cel care hotărăște cine va fi prim-ministru. Dacă el va fi propus de președinte, Parlamentul nu are decât să îl respingă din nou cu 281 de voturi. Dar nu poți să îi impui președintelui un nume pe care el să îl pună să formeze Guvernul. Președintele este și el un jucător în acest meci și trebuie să aibă și el drepturile lui. Nicăieri nu scrie în Constituție că nu se poate face acest lucru”.

Potrivit lui Augustin Zegrean, Nicușor Dan nu ar trebui să mai fie mediator, ci să fie “jucător”, dar “să joace loial”.

El a sugerat că Nicușor Dan ar putea face o primă propunere care ar putea să pice în Parlament, dar ulterior o a doua propunere ar fi votată, pentru că parlamentarii nu vor alegeri anticipate:

“Oricare, dacă președintele va veni cu o propunere și nu o tot lălăie, ar trece prin Parlament și am avea Guvern. După dacă se fac din nou moțiuni de cenzură este altceva. Dar nu vor respinge două propuneri succesiv în termen de 60 de zile, pentru că parlamentarii nu vor alegeri”.

Sorin Grindeanu a respins, miercuri, la Euronews, posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai fie o variantă de premier, după rezultatul votului de la moţiunea de cenzură. Președintele PSD a precizat că acest scenariu nu este permis de Constituție, iar nominalizarea lui Bolojan nu ar fi bună pentru România:

"Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier, dacă a picat ieri printr-o moţiune de cenzură?”, a întrebat retoric Sorin Grindeanu. “Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeaşi propunere de prim-ministru. Este exclus", a declarat preşedintele PSD.