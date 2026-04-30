Uniunile Scriitorilor din România și Republica Moldova cer ca reunificarea să fie prioritate națională: Să trecem de la vorbe la fapte

Declarațiile făcute recent de Maia Sandu și Nicușor Dan pe tema reunificării României cu Republica Moldova au fost salutate de Uniunile Scriitorilor din cele două țări. Foto: Hepta

Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova salută declarațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și ale președintelui României, Nicușor Dan, în susținerea idealului reunificării și pledează pentru introducerea pe agenda publică a acestui proiect unionist, se spune într-un comunicat al celor două organizații, citat de Agerpres.

''Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova susțin introducerea pe agenda publică a acestui proiect unionist și transformarea lui într-o prioritate națională, transpartinică, a românilor din România și Republica Moldova.

Indiferent de opțiunile ideologice, diferite în pluralismul democratic, românii de pe cele două maluri ale Prutului au o tradiție, un teritoriu, o istorie, o limbă, o cultură și o literatură comune; și, în fond, aceeași identitate națională'', se menționează în documentul semnat de președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, și de președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Teo Chiriac.

"A venit momentul să se treacă de la vorbe la fapte"

''Considerăm că a venit timpul să se treacă de la declarații de intenții la fapte concrete, și anume la elaborarea unui scenariu realist, bine întemeiat, din punct de vedere politic, legislativ, financiar, economic, educațional, cultural etc., al obiectivului de Unire a Republicii Moldova cu România.

Pentru elaborarea acestui scenariu ar fi benefică formarea unui grup de experți de la București și Chișinău, care să analizeze toate aspectele unificării celor două state și, de asemenea, să conceapă o strategie de comunicare și promovare a acestui Proiect de Țară în cele două state românești și în dialogul cu partenerii noștri externi.

Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova se angajează să susțină nobilul obiectiv al Unirii cu toate mijloacele care le stau la dispoziție'', transmit semnatarii.

În comunicat se reamintește că într-un interviu recent pentru ''Le Monde'', președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a arătat că unirea Republicii Moldova cu România ar facilita rezolvarea integrării teritoriului actual al Moldovei de peste Prut în Uniunea Europeană ca parte a unui singur stat, România, cu toate consecințele benefice care decurg de aici.

Maia Sandu a subliniat faptul că decizia reunificării aparține exclusiv cetățenilor moldoveni.

''Președintele Republicii Moldova a declarat în repetate rânduri că ar vota pentru reunirea cu România. Totodată, a reamintit că deține și cetățenia română'', se subliniază în documentul citat.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat cu referire la acest subiect, că din partea României nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018.

Atunci, legislativul de la București a comunicat că țara noastră este pregătită pentru reunificare în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori.

''Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata'', a menționat Nicușor Dan.