USR cere explicații „complete” din partea statului privind relocarea persoanelor din „azilele groazei” din Bihor

Sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, persoanele care ajungeau în aceste centre ar fi fost exploatate în scopul obţinerii de foloase materiale, potrivit procurorilor. Foto: Poliția Română

Uniunea Salvați România (USR) cere explicații „complete” din partea autorităților privind relocarea persoanelor din „azilele groazei”, din Dumbrava, județul Bihor. „Statul are obligația de a interveni ferm împotriva abuzurilor”, a transmis USR într-un comunicat, potrivit Agerpres.

„Ancheta penală aflată în desfășurare trebuie să stabilească rapid toate responsabilitățile și circumstanțele care au condus la situația de la Dumbrava, județul Bihor. Dincolo de componenta penală, însă, modul în care instituțiile statului au acționat înainte, în timpul și după evacuarea forțată a beneficiarilor ridică întrebări serioase privind respectarea drepturilor persoanelor vulnerabile și coordonarea intervenției autorităților”, transmite USR într-un comunicat.

Parlamentarii formațiunii au solicitat informații oficiale de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Avocatul Poporului, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, DIICOT, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății și Poliția Română.

Întrebările adresate vizează următoarele aspecte:

dacă beneficiarii și-au exprimat în mod liber și informat consimțământul pentru transferul către alte centre

cine a dispus transferurile și în baza căror criterii au fost acestea realizate

unde se află în prezent beneficiarii evacuați și ce soluții există pentru persoanele care doresc să revină în Dumbrava.

„Respectarea drepturilor fundamentale nu poate fi suspendată nici în situații de criză și nici în cadrul unor intervenții justificate de existența unor suspiciuni privind încălcarea legii. Protejarea persoanelor vulnerabile presupune atât combaterea abuzurilor, cât și garantarea demnității, a libertății de alegere și a continuității serviciilor de care acestea depind”, se menționează în comunicat.

Răspunsurile furnizate de autorități vor fundamenta inițiativele legislative și administrative pe care USR le va propune pentru a preveni repetarea unor astfel de situații, precizează sursa citată.

„Statul are obligația de a interveni ferm împotriva abuzurilor, dar și responsabilitatea de a se asigura că măsurile luate nu produc noi suferințe celor pe care ar trebui să îi protejeze”, subliniază USR.

Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă a lui Viorel Pașca, pe motiv că, „deși locațiile administrate nu funcționau cu respectarea cadrului legal, persoanele cazate beneficiau de spații amenajate pentru locuire”, iar alternativa azilelor ar fi fost „revenirea în stradă a bolnavilor”.

Viorel Pașca, proprietarul „azilelor graozei” de la Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost reținut pe 1 iulie, după ce a fost audiat timp de mai multe ore la sediul central al DIICOT într-un dosar privind exploatarea unor persoane vulnerabile. Au fost reținuți, de asemenea, și soția lui, cei trei fii ai cuplului, și o angajată.