Patronul azilelor ilegale din Bihor spune că e „mândru” de ce a făcut. Viorel Pașca: „Consider că a fost bine”

Viorel Pașca. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Viorel Pașca, acuzat că a coordonat o rețea prin care ar fi fost exploatate zeci de persoane vulnerabile, a declarat joi că bolnavii preluați în centrele din Dumbrava ajungeau în stare critică, cu boli incurabile și fără alte soluții de îngrijire. El susține că activitatea centrelor a fost susținută aproape exclusiv din donații și afirmă că pacienții aduși din spitale erau "de zeci de ori mai rău” decât reiese din imaginile prezentate de anchetatori.

"M-am lăsat condus și de spusele lui Nicolae Iorga care spunea: fă ca pe acolo pe unde treci tu să fie mai bine ca înainte. Asta am încercat să fac. Consider că am făcut bine. Cu siguranță, am făcut și greșeli neintenționate, că am fost naiv.

Ceea ce e rău, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine cum au venit oamenii din spital la noi. Au fost de zeci de ori mai rău bolnavii. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele. Erau boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav căruia i-au degerat picioarele de la genunchi în jos, are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. A ajuns la noi. Îi trimiteau la noi pentru că nu aveau unde".

Pașca a mai spus că banii de la bolnavi erau insuficienți pentru îngrijirea acestora, prin urmare activitatea s-a bazat pe donații:

"În condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, și alea mici, cu ce bani m-am îmbogățit?!

Multe milioane de euro s-au cheltuit. Faceți o socoteală simplă. S-a stabilit că costurile pentru un bolnav a fost undeva la 2.000 de lei, mâncare, curent, îngrijire, toate cele...2.000 de lei pe lună pentru un bolnav se spune că ar fi fost necesar. Înmulțiți cu 400 de bolnavi și faceți niște calcule. Bolnavii care aveau puținul acela nu acopereau nici pe departe cheltuielile.

Eu nu am avut bani de la bolnavi, eu am avut bani din donații, de la oameni simpli. Tata, de când am început, de 20 de ani, a dat în fiecare lună 10% din pensia lui. Ca el mai sunt mulți".

Viorel Pașca a mai spus că nu îl cunoaște pe Ilie Bolojan: "Nu l-am în viața mea pe Bolojan, nu l-am văzut nici la distanță.

Bolnavii veneau în stare critică. Pozele pe care le-au afișat anchetatorii sunt după ce s-au vindecat, sunt cele frumoase".

Viorel Pașca a respins astfel acuzațiile procurorilor. Potrivit surselor Antena 3 CNN, procurorii au descoperit că bătrânii erau lăsați să sufere, uneori chiar luni în șir, nu primeau medicamentele potrivite, angajații tratau abuzurile între pacienți ca pe situații normale, iar rudele nu aveau voie să îi vadă. Mai mult, pacienții decedați erau înmormântați în sicrie confecționate din scânduri în curțile azilelor, iar ajutoarele de înmormântare ar fi fost însușite de membrii grupării.

Surse judiciare au descris pentru Antena 3 CNN tratamentul inuman la care au fost supuși bolnavii care au ajuns în centrele deținute de Viorel Pașca. Multe informații au fost scoase la iveală de polițista sub acoperire care s-a infiltrat în centrele din Bihor.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, procurorii au descoperit că bătrânii erau lăsați să sufere, uneori chiar luni în șir, nu primeau medicamentele potrivite, angajații tratau abuzurile între pacienți ca pe situații normale, iar rudele nu aveau voie să îi vadă. Mai mult, pacienții decedați erau înmormântați în sicrie confecționate din scânduri în curțile azilelor, iar ajutoarele de înmormântare ar fi fost însușite de membrii grupării.

Surse judiciare au descris pentru Antena 3 CNN tratamentul inuman la care au fost supuși bolnavii care au ajuns în centrele deținute de Viorel Pașca. Multe informații au fost scoase la iveală de polițista sub acoperire care s-a infiltrat în centrele din Bihor.

Într-un caz, un pacient cu șoldul rupt după o căzătură a fost lăsat să zacă în agonie, deoarece îngrijitoarea nu avea actele personale ale bolnavului și a refuzat să cheme ambulanța.