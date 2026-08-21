Nume-surpriză la șefiile PNL din București: Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru, Sanda Nicola și Andrei Badiu, noii președinți la sectoare

PNL Sector 2 va fi condus de jurnalista Sanda Nicola, fosta purtătoare de cuvânt a campaniei lui Mircea Geoană la funcția de președinte. FOTO: Agerpres

PNL și-a stabilit, în ședința de vineri,noi preşedinţi interimari în patru sectoare ale Bucureştiului, validaţi în unanimitate de Biroul Politic Naţional: Sector 2 - Sanda Nicola , Sector 3 - Dragoş Pîslaru , Sector 4 - Oana Gheorghiu, Sector 5 - Andrei Badiu. Liderii pe care îi vor înlocui cei patru sunt Monica Anisie la PNL Sector 2, Andrei Baciu la PNL Sector 3, Ionuț Stroe la PNL Sector 4 și Dan Meran la PNL Sector 5.

PNL Sector 1 va fi condus în continuare de George Tuță, actualul primar. PNL Sector 2 va fi condus de fosta jurnalistă Sanda Nicola, fosta purtătoare de cuvânt a campaniei lui Mircea Geoană la funcția de președinte. La parlamentarele din 2024 a deschis lista „România în acțiune” la București, pentru un loc de deputat.

În fruntea PNL Sector 3 va fi Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii și al Investițiilor și Proiectelor Europene.

PNL Sector 4 va fi condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. În fruntea PNL Sector 5 va fi condus de Andrei Badiu, iar la PNL Sector 6 de Paul Moldovan. Organizația PNL București va fi condusă de Sebastian Burduja.

”Bucureştiul merită echipe de profesionişti. Astăzi am făcut un pas important pentru Capitală. Partidul Naţional Liberal are noi preşedinţi interimari în patru sectoare ale Bucureştiului, validaţi în unanimitate de Biroul Politic Naţional: Sector 2- Sanda Nicola , Sector 3 - Dragoş Pîslaru, Sector 4 - Oana Gheorghiu, Sector 5 -Andrei Badiu”, anunţă Burduja.

Anunțul făcut de Sebastian Burduja

El precizează că echipa PNL Bucuresti este completată de Primarul General, Ciprian Ciucu, de George Cristian Tuţă (Preşedinte PNL Sector 1 şi Primar al Sectorului 1) şi de Paul Moldovan - Primarul Sectorului 6 (Preşedinte PNL Sector 6).



”De ce contează asta pentru bucureşteni, dincolo de viaţa internă a unui partid? Pentru că Bucureştiul se schimbă cu oameni care muncesc şi livrează rezultate. Modelul de administraţie liberală funcţionează la sectoarele 1 şi 6, la Primăria Generală şi în multe locuri din ţară. Investiţii, locuri de muncă, dezvoltare urbană integrată, calitatea vieţii. Preşedinţii filialelor de sector - unii crescuţi în PNL, alţii veniţi din afara lui, din societate - au fost propuşi pentru a răspunde aşteptărilor bucureştenilor”, a arătat Sebastian Burduja.



El menţionează că, în calitate de preşedinte PNL Bucureşti, le-a transmis tot sprijinul lui şi al echipei, alături de un mesaj simplu: avem o mare răspundere.



”Felicitările vor veni pe parcurs şi trebuie să vină de la bucureşteni, pe baza a ceea ce vom face împreună. Cred într-un adevăr verificat de fiecare oraş care a reuşit: câştigă echipele unite. Am încredere în capacitatea fiecărui preşedinte de sector de a pune în valoare cei mai buni liberali şi de a deschide larg porţile pentru profesioniştii respectaţi din societate. Vă aşteptăm alături! Bucureştiul are nevoie de seriozitate şi de muncă în echipă. De azi, suntem mai aproape de asta”, mai scrie Burduja pe Facebook.