Motivarea eliberării lui Viorel Pașca: Alternativa la azilele lui era revenirea în stradă. Condițiile de cazare erau „corespunzătoare”

Viorel Pașca, proprietarul „azilelor graozei” de la Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Foto: Agerpres

Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă a lui Viorel Pașca, pe motiv că, „deși locațiile administrate nu funcționau cu respectarea cadrului legal, persoanele cazate beneficiau de spații amenajate pentru locuire”, iar alternativa azilelor ar fi fost „revenirea în stradă a bolnavilor”, scrie Agerpres.

Andrada Albescu, judecătoarea de la Tribunalul București care a respins cererea DIICOT de arestare preventivă a membrilor familiei Pașca, recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că în acele spații condițiile de cazare, igienă și curățenie erau „corespunzătoare”.

De asemenea, ea susține că alternativa la azilele administrate de Viorel Pașca era „revenirea în stradă a bolnavilor”.

Pe 2 iulie, judecătoarea a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă a lui Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, acesta fiind plasat sub control judiciar. Aceeași decizie a fost luată și în cazul altor cinci persoane: soția lui Pașca, trei fii ai familiei și Delia Mioara Păcală, care conducea filiale și organizații obștești în cadrul asociației respective.

În esență, procurorii spun că sute de persoane au fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială.

Anchetatorii precizează că Viorel Pașca nu deținea capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru o astfel de activitate, iar persoanele internate se aflau într-o stare de vulnerabilitate, cu dizabilități psihice, nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința.

După ce a analizat referatul procurorilor, judecătoarea Andrada Albescu apreciază că spațiile de cazare din acele azile erau „corespunzătoare”.

„Deși locațiile administrate de inculpați nu funcționau cu respectarea cadrului legal aplicabil furnizării serviciilor sociale și nu îndeplineau standardele impuse de legislația specifică, persoanele cazate beneficiau de spații amenajate pentru locuire dotate cu paturi speciale, noptiere, grupuri sanitare și televizoare, aspecte care relevă existența unor spații de cazare, de curățenie și igienă corespunzătoare. De asemenea, persoanelor cazate le erau asigurate, în mod constant, hrană, îmbrăcăminte, medicație și acces la servicii medicale.

Aceste împrejurări nu sunt de natură să înlăture suspiciunea rezonabilă și nici concluziile rezultate din celelalte probe privind existența unor deficiențe serioase referitoare la administrarea tratamentului medicamentos, lipsa personalului calificat, insuficiența supravegherii ori nerespectarea standardelor prevăzute de legislația în materia serviciilor sociale, însă relevă că prezenta cauză nu corespunde ipotezei unor persoane abandonate în condiții incompatibile cu existența umană, împrejurare ce diminuează intensitatea pericolului concret pe care l-ar genera lăsarea inculpaților în libertate”, se arată în motivarea întocmită de magistrat.

Ea mai spune că, din declarațiile martorilor și ale beneficiarilor, rezultă că persoanele decedate erau înmormântate, fiind efectuate demersurile administrative necesare constatării decesului și organizării înmormântării în cadrul cimitirului greco-catolic, „împrejurare care, deși nu este aptă să înlăture suspiciunea rezonabilă privind interesul inculpaților pentru ajutoarele de înmormântare, relevă faptul că beneficiarii nu erau abandonați după deces”.

În opinia judecătoarei, alternativa la azilele lui Pașca era revenirea bolnavilor în stradă.

„Așadar, evaluând ansamblul probelor administrate, judecătorul constată că prezenta cauză nu relevă situația unor persoane abandonate în condiții incompatibile cu existența umană, ci a unor persoane cărora li se asigurau, chiar într-un cadru neautorizat și insuficient raportat la exigențele legale, hrană, cazare, îmbrăcăminte, medicație și acces la servicii medicale, precum și efectuarea formalităților necesare în caz de deces. Mai reține judecătorul că majoritatea persoanelor aflate în locațiile administrate de inculpați reprezentau persoane fără adăpost, lipsite de sprijin familial ori abandonate de aparținători.

În aceste condiții, fără a minimaliza gravitatea acuzațiilor formulate și fără a aprecia că lipsa autorizării ori nerespectarea standardelor legale de funcționare ar putea fi justificată prin împrejurările cauzei, judecătorul nu poate ignora că alternativa concretă existentă pentru o parte semnificativă dintre beneficiari nu era accesul la un serviciu social autorizat, ci lipsa oricărei forme de protecție instituțională, respectiv revenirea în stradă. Această împrejurare nu este aptă să înlăture suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea infracțiunilor cercetate și nici să justifice eventualele încălcări ale legii penale, însă reprezintă un element factual care trebuie avut în vedere în evaluarea necesității privării de libertate și a intensității pericolului concret pentru ordinea publică”, explică magistratul.

Judecătoarea subliniază că, deși DIICOT reține în sarcina inculpaților săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată prin raportare la un număr de 210 acte materiale, până la acest moment procesual actele de urmărire penală nu individualizează persoanele vătămate corespunzătoare fiecărui act material și nici nu descriu, în mod distinct, situația de fapt aferentă fiecăreia dintre acestea.

Viorel Pașca susține că a rugat autoritățile să ia persoanele bolnave, dar nimeni nu i-a răspuns

În timpul procesului, Pașca a relatat că a trimis scrisori la diverse instituții ale statului, inclusiv la Ministerul Sănătății, în care a solicitat preluarea persoanelor bolnave, dar nimeni nu a venit.

„Nu a renunțat la ceea ce a făcut pentru că nu s-a putut. Susține că are multe scrisori, nu doar ale instituțiilor locale, instituțiilor statului din București, mai precis, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Solidarității, cu adresă exactă către miniștri, în care le-a spus că dacă activitatea de la Dumbrava nu este în regulă, îi roagă să vină și să ia bolnavii sau îi duce el acolo unde vor. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu un an. Dacă ceva nu a fost în regulă, se întreabă de ce timp de un an n-au venit să-i ia de acolo. Susține că a cerut instituțiilor să îi ia și n-au venit să îi ia. Menționează că atunci când s-a oprit atunci cu situația din Mehedinți, cu doar 7 dintre ei, i s-a spus că a abandonat bolnavii și riscă să fie condamnat pentru abandon de persoane. Prin urmare, se situa într-o situație extrem de delicată.

Se întreabă cum putea să renunțe. Susține că sunt doar afirmații mincinoase, că ar fi luat banii, că n-a vrut să renunțe, cu toate că a depus documente instituțiilor să-i preia și nu i-a preluat nimeni. Arată că e convins că o mare parte din cei 400 de bolnavi vor deceda pe unde îi duce statul, oricum ar fi decedat probabil și la Dumbrava, din cauza stării de sănătate, dar o altă mare parte se vor întoarce la Dumbrava, pentru că nu au unde să îi ducă. Li se vor crea un loc temporar acum în spital sau alte locuri, dar oamenii aceia se vor întoarce la Dumbrava și probabil că îi va primi, pentru că dacă e un om la poartă care să îi spună că nu are unde merge, dacă ai posibilitatea să-l ajuți, îl ajuți, chiar și fără autorizație, altfel ar muri în stradă. Dacă a greșit, îi pare rău că a greșit, dar nu regretă nimic din ce a făcut, pentru că are conștiința curată, pentru că intențiile sale au fost bune, onorabile și a vrut să ajute”, a spus Viorel Pașca, potrivit motivării instanței.

În sala de judecată, avocatul familiei Pașca a recunoscut că inculpații nu aveau autorizații legale, nu aveau kinetoterapeut și nu aveau dimensiunile camerelor standard ca să primească autorizarea necesară să funcționeze ca niște azile private.

„Într-adevăr, aceștia se gospodăreau cum puteau, în multe dintre situații, inclusiv pe bază de voluntariat. Susține că Pașca este privit ca un zeu și ca un erou în Bihor de ani de zile, o întreagă comunitate apreciază ceea ce a făcut, s-a bazat pe sprijinul său și pe dorința lui de a face bine unor semeni pe care familiile și statul i-au abandonat. (...) Lipsa autorizațiilor de funcționare, lipsa unui personal calificat la un anumit nivel, până la a face încadrări de trafic de persoane sub forma lipsirii de libertate sau menținerii într-o situație de aservire, consideră că este ceva absolut halucinant. Consideră că DIICOT a făcut o mare eroare în acest caz și speră să fie clarificată până la urmă”, se mai arată în documentul tribunalului.

În ceea ce privește situația cu cimitirul, avocatul a arătat că tot ce a scris DIICOT în referat este infirmat de primar și de preotul greco-catolic.

„Preotul făcea slujbe religioase pentru fiecare din persoanele respective, li se punea o cruce, li se făcea o înmormântare creștinească, erau puși într-un sicriu și nici măcar nu era obligația lui Pașca să facă acest lucru. Pașca este un erou pentru zeci de mii de oameni, indiferent de soluția pe care o va obține astăzi, adevărul urmând să se afle. Consideră că oamenii au avut un loc și o îngrijire mult mai bună decât cea pe care au avut-o pe străzi sau cea care ar fi avut-o. Pașca nu a cerut niciodată spitalelor să îi aducă oameni pentru ca el să aibă un beneficiu, în condițiile în care îl costa 2.000 lei pe lună per persoană”, a precizat avocatul familiei.

Viorel Pașca, proprietarul „azilelor graozei” de la Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost reținut pe 1 iulie, după ce a fost audiat timp de mai multe ore la sediul central al DIICOT într-un dosar privind exploatarea unor persoane vulnerabile. Au fost reținuți, de asemenea, și soția lui, cei trei fii ai cuplului, și o angajată.