Vicepremierul Marcel Ciolacu, după demisie: „Mă voi întoarce cu fruntea sus în Parlament”

FOTO: Facebook/Ion Marcel Ciolacu

Vicepremierul Marcel Ciolacu spune că se va întoarce "cu fruntea sus" în Parlament, unde va continua să se dedice serviciului public în beneficiul României.



"Mă voi întoarce cu fruntea sus în Parlament, unde voi continua să mă dedic serviciului public în beneficiul României. Şi, în mod special, voi continua să mă lupt pentru toate proiectele care vizează dezvoltarea judeţului Buzău. Vă mulţumesc tuturor!", a scris Ciolacu, luni seara, pe Facebook.



El a arătat că Guvernul Tudose a obţinut rezultate bune, care oferă viitorului Executiv "o bază solidă pe care să construiască în continuare".



"Mulţumesc premierului Mihai Tudose, întregii echipe guvernamentale şi tuturor colegilor mei pentru modul exemplar în care am colaborat în această perioadă. A fost un efort extraordinar pentru a duce la îndeplinire angajamentele din programul de guvernare cu care am câştigat alegerile. Avem o creştere economică record, am crescut salarii şi pensii, avem cea mai mică rată a şomajului şi am demarat investiţii majore în infrastructură. Sunt rezultate bune care oferă viitorului guvern o bază solidă pe care să construiască în continuare, astfel încât să aducă prosperitate românilor", a mai scris Ciolacu.