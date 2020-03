Victor Ponta: Guvernul Cîțu riscă să fie învestit!

”Liderul Grupului Parlamentar al PNL face un apel ( sincer - sper) pentru votarea Guvernului “ Citu” / si spune ( corect , dupa parerea mea) ca Romania are nevoie de un Guvern stabil care sa se ocupe de criza complexa in care se afla tara !

Ii fac lui Florin Roman o propunere publica - ca oamenii sa vada clar cine ii minte ( jucand in piese de prost gust) si cine le spune adevarul !

Pentru a trece Guvernul “Citu” este nevoie de 233 de voturi / PNL a avut 240 de voturi la investirea Guvernului “Orban” - in conditiile in care nici ProRomania nici PSD nu au votat atunci ! Intre timp PNL a mai transferat cativa parlamentari pesedisti - deci au minim 245 de voturi!

Daca la votul pentru Guvernul “Citu” parlamentarii PNL si aliatii sai voteaza la vedere PENTRU - atunci o sa le dau si votul meu ( si probabil vor fi si alti colegi de la ProRomania si PSD) !

Nu negociez nimic cu PNL, nu vreau nicio functie sau avantaj si nu ma banuieste nimeni ca din cel mai acerb critic al lor o sa devin peste noapte sustinator / dar cred ca Romania are nevoie de Guvern ; si vreau sa devoalez jocul iresponsabil al PNL facut cu sprijinul si in intelegere cu “conservele” lor plantate in conducerea PSD!

Ce credeti ca vor face liberalii ? Joaca corect la vedere sau se tin de smecherii si sobolanii la vot?”, scrie Victor Ponta, pe Facebook.