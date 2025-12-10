Notificare transparenţa PNL

1 minut de citit Publicat la 14:17 10 Dec 2025 Modificat la 14:22 10 Dec 2025

Notificare privind transparenţa materialelor publicitare politice

PNL BUCURESTI

PRESA ONLINE

1. Sponsorul: Partidul National Liberal – Filiala Bucuresti, Modrogan 22, Sector 1, [email protected] ,CMF: 51250002

2. Perioada: 22.11.2025 – 06.12.2025 (ora 07:00 AM)

3. ONLINE PRESA

Sumele agregate şi valoarea agregată a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică pentru materialul publicitar politic: Sumele bugetate pentru materialul publicitar politic sunt în cuantum de 51.162,4 RON, TVA inclus.

Informaţii privind originea sumelor şi a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică: Bugetul de campanile este constituit din contribuțiile candidatului și ale formațiunii politice.

4. Metodologia utilizată pentru calcularea sumelor agregate şi a valorii agregate a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică pentru materialul publicitar politic şi, după caz, pentru campania de publicitate politică: Sumele includ TVA și reflecta limitele maxime de cheltuieli care pot fi angajate pentru această categorie de material, astfel cum sunt prevăzute în art. 28 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi hotărârea nr. 30/2025 a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

5. Materialul publicitar politic are legătură cu: Alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

6. Informaţii oficiale privind modalităţile de participare la alegerile cu care are legătură materialul publicitar politic: https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-partiale-7-decembrie-2025/

7. Sesizarea aspectelor neconforme, pt.respectarea art. 15 din Regulamentul 900/2024 privind transparenţa şi vizarea unui public-ţintă în publicitatea politică – [email protected]

8. Editor de servicii de publicitate politică:

Societatea Antena 3 S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Bdul. Dimitrie Pompeiu Nr. 9-9A, Iride Business Park, cladirea 14, parter, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2003016641401, cod fiscal RO15971591, reprezentata prin dna. Emanuela Tane – Director General Adjunct – Administrare Afaceri, dl. Adrian Ursu – Director Executiv si dna. Camelia Mistu – Director Financiar.