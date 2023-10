Mărturiile tinerilor care au scăpat de teroriştii de la festival: „În timp ce fugeam, vedeam oameni răpuşi de gloanţe. Dacă ne opream să-i ajutăm, am fi murit”

Avem în exclusivitate mărturii şi imagini cutremurătoare din ziua atacului Hamas asupra participanţilor festivalului Nova, din Israel, de pe 7 octombrie. Echipa Antena3 CNN trimisă special în Israel a stat de vorbă cu un grup de tineri care au supravieţuit insurgenţei teroriştilor.

Un grup de tineri, care cu doar câteva ore înainte se distrau fără griji la un festival de muzică, fugeau acum pentru a-şi salva viaţa.

Înspăimântaţi, ameninţaţi de rafalele teroriştilor, nu au avut timp nici măcar să-şi caute prietenii. Teroarea pusese stâpânire peste toată lumea aflată în jur şi doar instinctul de supravieţuire răzbătea din haosul creat de militanţii Hamas...

„Ele două au fost împreună timp de trei ore (n.r. - cât timp ne aflam la festival), apoi le-am văzut în timp ce fugeam. Nu ştiam unde fuseseră. Eu eram împreună cu cei doi prieteni ai mei într-o maşină şi abia apoi am început să ne căutăm prietenii. Nu ştiam ce se întâmplă dar le-am spus: fugiţi cu noi! Pur şi simplu, fugiţi cu noi! Şi, în timp ce fugeam, vedeam într-o parte atacatori şi imediat schimbam direcţia!”, au povestit tinerii pentru echipa Antena 3 CNN.

Toţi cei ameninţaţi de pericol s-au năpustit către maşini pentru a părăsi zona periculoasă cât mai repede posibil.

“Auzeam împuşcături şi vedeam oameni întinşi pe jos! Nu ştiam cum să procedăm, ce să facem. Instinctiv fugeam către Israel, nu către Gaza! Iar, în timp ce fugeam, întorcând capul, vedeam oameni răpuşi de gloanţe. Se prăbuşeau şi noi continuam să fugim, pentru că eram conştienţi de faptul că, dacă ne opream să-i ajutăm, am fi murit cu siguranţă. În acele momente, mi-am căutat prietenele. Şi m-am speriat foarte tare atunci când n-am dat de ele, când n-am primit niciun răspuns. Totul era contracronometru. Am ajuns la o staţie de poliţie, singură, doar eu şi sora mea, aflată aici. L-am sunat imediat pe tatăl meu şi el m-a întrebat imediat ce s-a întâmplat cu sora mea - suntem gemene. Îi mulţumim lui Dumnezeu că am scăpat tefere şi noi, şi toţi prietenii noştri”, au precizat şi alte tinere, suravieţuitoare ale atacului Hamas.

“Pe 7 octombrie, era sâmbăta neagră pentru noi. Era zi de sărbătoare atunci. Apoi, la ora 7.30 dimineaţa, m-a sunat fiica mea, ţipa în telefon: Tati, tati, mă vor ucide! Trag în oameni! I-am spus: Stai liniştită, sunt doar rachete, stai întinsă pe podea! Dar ea îmi spunea: Nu, nu, trag în noi! Trag în noi! Apoi am auzit tiruri de gloanţe, pur şi simplu. Rafale, ca la război. Iar telefonul s-a întrerupt”, a declarat şi tatăl unuia dintre tineri.

Peste 260 de persoane care au participat la Nova Festival, în apropierea kibbutz-ului Re'im din sudul Israelului, au fost ucise de teroriștii Hamas pe 7 octombrie.