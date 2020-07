Actrița din România care a ajuns să își dorească să moară: ”Am o boală autoimună care îmi afectează creierul”. O vedem în fiecare zi la TV, însă trăiește o dramă cumplită

Actrița Natașa Raab, în vârstă de 67 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, însă, chiar dacă o vedem zilnic la TV în reclame, aceasta s-a retras de ceva timp din lumea publică.

Natașa Raab a rămas singură anul trecut, după ce soțul ei a murit, iar acum câteva luni a dezvăluit că suferă de o boală nemiloasă și că își dorește să moară și ea. Actrița trece prin cea mai grea perioadă din viața ei.

Actrița din România care a ajuns să își dorească să moară: ”Am o boală autoimună care îmi afectează creierul”

Încă de anul trecut, de când bărbatul cu care a împărţit, timp de aproape 40 de ani, şi bucuriile şi necazurile, a murit, actrița spunea că nu mai vrea să trăiască, că i-a murit iubirea şi nu mai are pentru cine lupta. Pe cei doi i-a unit nu doar dragostea, ci şi suferinţa comună, căci amândoi au avut cancer, iar ea s-a luptat ani de zile cu teribila boală, pe care a reușit până la urmă să o învingă. Însă, din păcate, nu au putut avea niciodată copii din această cauză.

„Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie (extirparea uterului – n.r.). Imediat după aceea, a venit moda cu inseminările în vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini”, declara Natașa Raab, în 2017, pentru publicația Click.

O vedem în fiecare zi la TV, însă trăiește o dramă cumplită

Acum câteva luni, în martie, ea a dezvăluit pentru aceeași sursă că își dorește să moară: “Mă simt foarte rău, vreau să mor şi eu, nu mai sunt aşa volubilă cum eram. Am o însoţitoare, care stă aici cu mine, la Craiova. Sunt foarte bolnavă, am o boală autoimună care îmi afectează creierul. Sunt lovită de soartă, aşa am fost toată viaţa, lovită de încercări. Sufăr că nu mai pot juca, că nu mai pot filma, viaţa mea s-a sfârşit şi aş vrea să mor, să merg după soţul meu drag şi iubit”.

Tot la începutul pandemiei, ea le-a transmis românilor să se protejeze cât mai mult în această perioadă: ”Acum țara noastră trece printr-o mare încercare și vă rog pe toți, din sufletul meu, vă rog frumos ascultați de sfaturile medicilor și nu vă luați după știri false. Adevărul este că nu am văzut vremuri atât de grele. E îngrozitor, cred că ne-a pedepsit Dumnezeu.”, a implorat actrița.

Natașa Raab a rămas singură anul trecut

„Iar eu mă uit câteodată la fotografia soțului meu și-mi spun că poate e mai bine așa, pentru că el dacă era medic ar fi fost în prima linie. Și era și medic de urgență. Și chiar dacă era pensionat, l-ar fi chemat”, a mai spus Natașa Raab, la începutul pandemiei, amintindu-și din nou de soțul trecut în neființă.

Natașa Raab a albit brusc din cauza suferinței, așa cum se poate vedea în cea mai recentă imagine pe care a postat-o pe Facebook.

Datorită trăsăturilor perfecte și a corpului tras prin inel, Natașa Raab a fost ani de zile un model de succes pentru regretata Zina Dumitrescu. Mai târziu, Natașa a devenit actriță de teatru, fiind repartizată la Craiova, unde a jucat în numeroase piese, pentru ca mai apoi să fie implicată în mai multe seriale de televiziune precum "La Urgenţă", "Inimă de ţigan", "Regina". Acum, o vedem în fiecare zi în rolul ”Coanei Chiva”, în reclama de la lactate, deși s-a retras din spațiul public.