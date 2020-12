Chef Cătălin Scărlătescu și-a făcut operație estetică. E schimbat la față!

Chef Cătălin Scărlătescu era deranjat de aspectul căzut al pielii din jurul ochilor și a ales blefaroplastia, adică îndepărtarea excesului de piele din jurul ochiului.

Intervenția este una destul de simplă. Se realizează anestezia locală, apoi, cu ajutorul bisturiului, pielea în exces este îndepărtată. Piele se vindecă în doar câteva zile.

O astfel de intervenție costă aproximativ 1.000 de euro.

Cătălin Scărlătescu și-a făcut operație estetică. Cum arată acum

Blefaroplastia făcută corect șterge 10-15 ani de pe față și teoretic nu mai trebuie repetată intervenția, odată ce ai făcut-o, e pe viață.

În urmă cu trei ani, juratul de la ”Chefi la cuțite” a scăpat de circa 50 de kilograme, iar transformarea este pur și simplu spectaculoasă.

Chef Cătălin Scărlătescu a slăbit aproape 50 de kilograme

Sursa: instagram.com/chef_catalin_scarlatescu

”Organismul o lua razna când aveam aproape 140 de kilograme, acum este foarte bine.(...) Am ajuns la medic și am făcut o serie de investigații. Eram foarte aproape de insulină, plus altele. Luam în jur de 12 pastile pe zi, care erau pentru inimă pentru articulații, de dureri, iar acum iau doar mentosane.

Lucrez atât cât trebuie, mă distrez când trebuie și cât trebuie, dorm cât trebuie și cât este necesar. Pancreasul este singurul organ care nu poate fi înlocuit, momentan nu am probleme, mă simt foarte bine”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu.

