Cine sunt cel mai bine plătiți actori din lume. Primul din listă a câștigat 87,5 milioane de dolari în ultimul an

Actorul a câştigat 87,5 milioane de dolari în perioada 1 iunie 2019 - 1 iunie 2020, dintre aceştia, 23,5 milioane pentru thrillerul Red Notice, produs pentru Netflix. Banii său au venit nu numai din filme, ci și din linia sa de îmbrăcăminte de fitness, Project Rock.

Zece din cel mai bine plătiți actori în ultimul an au câștigat în total 545,5 milioane de dolari, iar mai bine de un sfert din acești bani au venit de la Netflix.

Care sunt ceilalți actori foarte bine plătiți

Pe locul 2 în topul Forbes se află Ryan Reynolds, partenerul lui "The Rock" din filmul "Red Notice". El a câștigat în ultimul an 71,5 milioane de dolari, dintre care 20 de milioane doar pentru "Red Notice", iar alte 20 pentru "Six Underground", tot realizat pentru Netflix. Ryan Reynolds este cunoscut și pentru rolul principal din filmele "Deadpool".

În același top, pe locul trei se află actorul și producătorul Mark Wahlberg, care s-a bucurat de o sumă de 58 milioane de dolari. E urmat de Ben Affleck și Vin Diesel.

Actorul indian Akshay Kumar este singura vedetă Bollywood din top 10. El se situează pe locul şase cu câştiguri de 48,5 milioane de dolari.

Top 10 este completat de Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler şi Jackie Chan.