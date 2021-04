HÂTZ! Dorian Popa s-a vaccinat împotriva COVID-19! Ce ser a ales artistul

”Suntem pregătiți să mergem către o lume mai bună, la normalitate. Este normal să am niște emoții pentru că este un pas nou în viață, dar în același timp trebuie să vă recunosc, atunci când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar alte vreo 4 sau 5 vaccinuri”, a declarat Dorian Popa înainte de administrarea serului.

Artistul a povestit că a luat decizia de a se vaccina pentru că își dorește revenirea la normalitate. Acesta a subliniat că toți prietenii lui medici l-au sfătuit să facă acest lucru, inclusiv fratele lui, care este doctor în Germania.

”Vreau să înțelegeți că sub nicio formă nu vreau să vă induc, să vă spun să vă vaccinați. Eu pot să fac asta cu corpul meu fără să fie nevoie să dau vreo explicație cuiva sau să răspuns în fața cuiva.

Eu cred cu tărie că acest vaccin ne va duce către o normalitate mai rapidă, ca să spun așa. (...) Am făcut vaccinuri pentru toate bolile nebune, de ce nu aș vrea să fac și acest vaccin în ideea că poate vom ajuta lucrurile să meargă mai repede..”, a spus Dorian Popa după imunizare.

Momentul a fost filmat și postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare a Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

