Fiica lui Gică Hagi, apariție surprinzătoare. Cum arată Kira Hagi și cu ce se ocupă la 24 de ani

Kira Hagi a devenit profesoară de actorie, după ce a studiat la Academia de Film de la New York și a fost premiată la Los Angeles. Ea le predă actoria copiilor cu vțrste cuprinse între 1 și 13 ani și este foarte apreciată în domeniu.

Recent, fiica lui Hagi a fost selectată de către o asociație din București pentru a reprezenta femeile aromâne, în cadrul proiectului „Women from different cultures through the eyes of makeup“.

Fiica lui Gică Hagi, apariție surprinzătoare. Cum arată Kira Hagi la 24 de ani

Așa a ajuns Kira Hagi să poarte o rochie de mireasă veche de un secol, ce a aparținut unui alte aromânce celebre, numită Kira Mantsu.

Ținuta Kirei este completată de un colier din aur, o salbă, ce obișnuia să fie un dar de nuntă de la socru. Cureaua ce apare în costumul tradițional de nuntă se numeşte „ciuprachi“ şi este confecționat din argint şi fir de aur.

Însă ceea ce atrage atenția la apariția surprinzătoare a Kirei Hagi este crucea desenată pe frunte. În trecut, aromânii obișnuiau să-și tatueze copiii până la vârsta de 4-5 ani cu o cruce pe frunte, pentru a-i deosebi de ceilalți creștini.

„Prin acest semn, se transmitea faptul că acele fetiţe erau creştine şi nu pot fi răpite. Nu ştiu de ce se practica acest obicei doar la aromâni, dar eu cred că exista un fel de înţelegere secretă între autorităţile otomane şi armâni, de vreme ce în zonă erau şi greci şi alte etnii. Obiceiul a durat până în anii 30, când aromânii au emigrat în Cadrilater. Aici, trăind împreună cu bulgarii, nu mai exista pericol“, a explicat Sterică Fudulea, reprezentantul comunităţii armâne Filiala Tulcea, citat de publicația Adevărul.

"În Europa găsim, de asemenea, răspândită precocitatea tatuajelor la unele populații, de exemplu în Macedonia unde, după cum se spune, pentru a-și recunoaște copiii, pe care adesea ii găseau pe strada victime ale persecuțiilor și macelurilor comise pe vremuri de turci împotriva creștinilor, părinții marcau copiii pe la 5-6 ani cu un tatuaj ce reprezenta o cruce”, susține antropologul Nicolae S. Minovici, în lucrarea "Tatuajele în România".

Tatuarea crucii pe frunte și mâini a fost un obicei practicat în majoritatea țărilor balcanice de către aromâni. Se pare că simbolul crucii le proteja pe aromânce de haremurile turcești, turcii considerându-le ”mutilate” pe femeile cu tatuaje.

„Poate nu v-ati convins ca pot sa fiu o autentica tarancuta aromanca. Din acelasi proiect, “Women from different cultures through the eyes of make-up”, iata-ma intr-o alta ipostaza, in costumul traditional "Farserot"! Incepe sa-mi placa foarte mult, sa nu va mirati daca o sa ma vedeti pe strada imbracata asa!”, a scris Kira Hagi, pe pagina sa.