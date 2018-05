Adrian Daminescu, în doliu. Mesajul emoționant scris de soția sa

Foto: youtube.com

Este doliu în familia lui Adrian Daminescu. Socrul cântărețului a murit. Soția sa, Daniela Daminescu, a scris un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

„Azi l-am privit ultima oară pe TATA , fizic. NICIODATĂ nu îi voi uita chipul, bunătatea din privire, zâmbetul cu care a încercat până în ultima clipă să ne încurajeze pe toți și mai ales ultima comunicare vizuală în care mi-a lăsat de înțeles că… asta e, s-a terminat… pentru că nu mai putea comunica verbal. Încerc să mă adun și TREBUIE SĂ O FAC, TREBUIE SĂ MERG MAI DEPARTE, am învățat să trăiesc cu amintirile celor dragi încă de acum mai bine de 15 ani, pot să controlez aceste amintiri și O SĂ O FAC în continuare. Azi am mai smuls o parte din suflet, care a plecat cu TATA. Mă dor toate, nu am parte din corp, suflet, minte care să nu fie afectată, dar E NORMAL. DRUM BUN, TATA, și, de ACOLO, DE SUS,TE ROG AJUTĂ-NE CAND SIMȚI CĂ AVEM NEVOIE!.”, a scris soția lui Adrian Daminescu, pe Facebook.