Alexandra Dinu a împlinit pe 3 ianuarie 37 de ani. Toți au rămas uimiți când au văzut ce a scris iubitul său

Foto: Facebook/Alexandra Dinu

Pe 3 ianuarie, Alexandra Dinu a împlinit 37 de ani. Cu acest prilej, iubitul său, producătorul Jeffrey Greenstein, a ținut să-i transmită un mesaj emoționat.

“Singura și unica… aceste cuvinte pot fi folosite pentru a o descrie în atâtea moduri diferite. Dar, pentru mine, ea este singura și unica iubire a vieții mele. Din fericire pentru ea sau nu (pentru că sunt sigur că ar prefera două declarații separate), ziua ei de naștere cade la început de Anul Nou. Deci, odată cu intrarea în noul an, sunt norocos, recunoscător și entuziasmat să fiu cu ea pentru încă un an de aventuri pe care viața are să ni le aducă. Elegantă, șarmantă, inteligentă, frumoasă și înțeleaptă dincolo de vârsta ei sunt doar câteva din adjectivele care o descriu. Dar nu ați avea niciodată cum să știți cât de incredibil de specială este decât dacă ajungi să o cunoști… asta e, dacă te lasă ea să ajungi să o cunoști. La mulți ani, iubirea mea. Tânără de 28 de ani și încă mai ai atât de multe lucruri să dăruiești lumii. Lumea și cei care o cunosc sunt incredibil de norocoși să aibă grația și prezența ta. Dar la naiba cu lumea, pot să fiu egoist și să zic cât de norocos sunt să te am. Te iubes mai mult decât ai cum să știi vreodată și îmi doresc să îți arăt asta din ce în ce mai mult cu fiecare zi, cu fiecare cuvânt, cu fiecare acțiune și cu toată fibra ființei mele,” a fost mesajul postat de Jeffrey pe Instagram.