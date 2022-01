Brigitte Bardot nu vrea să se vaccineze contra COVID. Motivul invocat de cunoscuta actriţă

În vârstă de 87 de ani, Brigitte Bardot susţine că este "alergică la orice produs chimic", potrivit lefigaro.fr.

Întrebată de presă dacă se va vaccina împotrova coronavirusului, Brigitte Bardot a replicat: "Nu! Sunt alergică la toate produsele chimice.

Brigitte Bardot: "Am fost în Africa, fără vaccin contra febrei galbene. Medicul meu mi-a dat un certificat fals"

Chiar dacă am călătorit în Africa, am refuzat să-mi fac vaccin contra febrei galbene. Medicul meu de atunci mi-a dat un certificat fals.

Am plecat şi am revenit în formă bună!", a spus actriţa în vârstă de 87 de ani.

În plus, Bardot a precizat că se simte bine, trăind retrasă într-o vilă de la Saint-Tropez.

"Am 87 de ani, dar nu par să-i am. Nu am fire de păr albe, sunt foarte slabă. Am o dublă artroză de şold, merg cu cârje, dar, dacă îmi cer să dansez rumba, cha-cha sau flamenco, vă jur că am chef să mă mişc...", a povestit ea.

Brigitte Bardot: "Moartea trebuie să vină într-o zi, nu avem scăpare"

"Moartea trebuie să vină într-o zi. Este ca îmbătrânirea, nu avem scăpare", a continuat artista.

Virusul Sars CoV-2 a ucis aproape 125.000 de persoane în Franţa, de la debutul pandemiei şi până în prezent.



