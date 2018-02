Brigitte Năstase, prima reacție după ce presa a anunțat că divorțează

Brigitte Năstase a avut o prima reacție, după ce presa a anuțat că a depus actele de divorț.

Încă partenera de viață a lui Ilie Năstase a venit cu câteva precizări pe pagina sa de Facebook.

„Deoarece presa a aflat despre actiunea mea de divort depusa ieri, doresc sa lamuresc anumite supozitii ale acesteia, prin faptul ca un razboi pentru avere nu va exista, deoarece casatoria noastra s a facut prin conventia matrimoniala de bunuri proprii, semnand impreuna si de comun acord, in timpul perioadei casatoriei o Conventie Matrimoniala.

Totodata doresc sa specific ca am ales sa ma indrept inspre tribunal si nu am mers la un birou notarial deoarece Ilie a refuzat in data de 14 noiembrie 2017 sa semneze divortul nostru in fata notarului, (actiune pe care o inaintasem impreuna in data de 12 octombrie 2017)”, scrie vedeta pe pagina sa de Facebook.