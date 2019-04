Cătălin Botezatu, un bărbat credincios. „Fac rugăciunea înainte de culcare chiar şi când ...”

Cătălin Botezatu se declară un bărbat credincios.

„Am fost în locuri încărcate de energie şi de credinţă şi m-am simţit foarte bine. Banii nu înseamnă nimic pentru mine. Am petrecut multe Sărbători de Paşte şi de Crăciun la mănăstiri. Am fost, de exemplu, la o biserică superbă de lemn la Sibiu. Nu am legătură cu preoţi, eu cred în Dumnezeul meu, îmi fac rugăciunile.

Se întâmplă să fiu cu o femeie şi îmi fac rugăciunea înainte de culcare şi se uită ciudat la mine. Eu le spun că sunt credincios”, a spus Cătălin Botezatu la Antena Stars.