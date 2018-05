Cristina Țopescu, mărturisire inedită despre ce însemna să fii fiica lui Cristian Țopescu

Cristina Țopescu mărturisea într-un interviu mai vechi ce a însemnat pentru ea să fie fata comentatorului sportiv, Cristian Țopescu.

“Un tată celebru și iubit te obligă. Dincolo de ambiția de a fi un om apreciat, indiferent ce nume porți, mai ai pe cap și așteptările celorlalți. Trebuie să te ridici cât de cât la nivelul părintelui, pentru că altfel riști să auzi drăgălășenii de genul: “Nu-i că ta-su…” sau “Daca nu era fata lu’ ta-su…” Și-oricum, poți tu să te dai de ceasul morții că tot vei fi taxat de unii la modul asta. Important e, însă, ca majoritatea să nu te categorisească așa și, mai ales, să fii împăcat tu că ai încercat să nu-l faci, totuși, de rușine pe celebrul tău părinte.

În cazul meu și al tatălui meu, e adevărat că suntem amândoi oameni de televiziune, de presă. Am moștenit pasiunea asta de la el. Dacă am mai moștenit și altele, evident nu sunt eu în măsură să spun ce anume. Eu aș puncta mai degrabă unde se despart “prestatiile” noastre. Facem amîndoi televiziune, dar în registre diferite. El e comentator, jurnalist sportiv, eu sunt om de știri, el trebuie să aibă anumite calități, eu altele. E vorba de două tipuri de om de presă, care își cuceresc, sau nu, telespectatorii, cu arme diferite. Repet, sunt și unele comune, dar nu e cazul să vorbesc eu despre ele pentru că ar putea suna ca laudă de sine și detest asta. Asta sigur am moștenit-o de la taică-meu.

El chiar e un monument de modestie (chiar dacă, monument fiind, nimeni nu-i va ridica… o statuie pentru asta), iar eu încerc să mă port cu o minima decentă care să confirme treaba aia cu “așchia nu sare departe de trunchi”. Chiar dacă, mărturisesc, am alt temperament și mă cam exprim când ceva nu mi se pare în regulă”, povestea Cristina Țopescu pentru Tango.