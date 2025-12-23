Poșta Franței, victima unui atac cibernetic înainte de Crăciun. Livrările și plățile online au fost date peste cap

2 minute de citit Publicat la 08:26 23 Dec 2025 Modificat la 08:26 23 Dec 2025

sursa foto: Getty

Site-urile și aplicațiile Poștei Naționale a Franței și serviciul bancar al acesteia au fost lovite de un atac cibernetic, perturbând livrările și îngreunând plățile și transferurile online în cea mai aglomerată perioadă a anului, scrie The Guardian.

Cu trei zile înainte de Crăciun, La Poste a anunțat luni că un incident de tip „distributed denial of service” (DDoS) a „făcut inaccesibile serviciile sale online”. Compania a precizat că datele clienților sunt în siguranță, însă distribuția corespondenței, inclusiv a coletelor, a fost încetinită.

Presa franceză a relatat că clienții care doreau să trimită colete în ultimul moment sau să ridice pachete din oficii poștale erau trimiși înapoi. Serviciul poștal sortează și livrează peste două milioane de obiecte în perioada imediat premergătoare Crăciunului.

Serviciul bancar al grupului, La Banque Postale, a anunțat pe rețelele de socializare că incidentul „afectează accesul la serviciile de banking online și la aplicația mobilă”. Plățile cu cardul la terminalele POS din magazine funcționau în continuare, la fel și bancomatele, a precizat banca.

Plățile online erau de asemenea posibile, dar trebuiau autentificate prin mesaj text, a adăugat instituția.

„Echipele noastre sunt mobilizate pentru a rezolva situația cât mai repede”, a transmis banca. Nu a existat nicio revendicare imediată a presupusului atac.

Grupul BPCE, care include băncile Banque Populaire și Caisse d’Épargne, a înregistrat și el o defecțiune IT luni dimineață, dar aceasta a fost rezolvată până la prânz, potrivit companiei.

Incidentul vine la o săptămână după ce guvernul francez a fost ținta unui atac cibernetic care a perturbat activitatea Ministerului de Interne, responsabil pentru securitatea națională. Presa franceză a relatat că un suspect în vârstă de 22 de ani a fost reținut în legătură cu acel incident.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că presupusul hacker a extras câteva zeci de fișiere sensibile și a obținut acces la date referitoare la dosarele poliției și persoane căutate. El a pus incidentul pe seama „imprudenței” din cadrul ministerului.

Hackeri anonimi s-au lăudat că au obținut acces la aproape 70 de milioane de date confidențiale din diverse baze de date ale poliției, într-o breșă care ar fi afectat 16,4 milioane de cetățeni francezi, ale căror informații se află în mai multe baze de date ale statului.

Companii private, inclusiv operatorul de telefonie mobilă SFR și lanțul de bricolaj Leroy Merlin, au fost și ele victimele unor atacuri în ultimele săptămâni.

Procurorii au declarat săptămâna trecută că agenția franceză de contraspionaj investighează un presupus complot de atac cibernetic care implica un software ce ar fi permis utilizatorilor de la distanță să controleze sistemele informatice ale unui feribot internațional de pasageri.

Un membru al echipajului, de origine letonă, este în arest, fiind acuzat că ar fi acționat pentru o putere străină neidentificată, au precizat oficialii. Franța și alți aliați europeni ai Ucrainei susțin că Rusia poartă împotriva lor un război „hibrid”, care include atacuri cibernetice.