Dieta de vara a lui Alex Velea! Ce mananca artistul pentru un fizic de invidiat: “Nu mai mananc…”

Alex Velea este apreciat pentru fizicul sau de invidiat. De-a lungul timpului toata lumea a fost curioasa cum reuseste artistul sa se mentina in forma avand un program extrem de incarcat. Pentru el nu doar sportul, ci si dieta este extrem de importanta si, odata cu schimbarea anotimpurilor, intervin si modificarile in alimentatie.

„Vara nu-i ca iarna, de aceea si “obiceiurile culinare” se schimba odata cu cresterea temperaturii. Consum ceva mai multe salate cu carne evident… nu mai mananc aceeasi cantitate de carbohidrati (orez sau ovaz). Ovazul de dimineata l-am inlocuit cu omleta. In rest… muzica, dans, tatuaje si inghetata. Incerc sa ajung macar de 3 ori pe saptamana la antrenament (in sala), iar cand nu am timp sau sunt plecat in tara pentru a concerta fac clasicele flotari, abdomene si genoflexiuni care sunt . Motto: Nu postam pana nu ne pompam!!!”, a declarat Alex despre dieta sa de vara.