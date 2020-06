Fostă jurnalistă, schimbare de look după chimioterapie: Nu poți controla totul

Compartir y agradecer siempre @elle_spain . Juntas, todavía mejor @rosalia.vt . #Repost @elle_spain ・・・ Sara Carbonero, en una portada única, se suma en nuestro número de julio a la acción #ELLESolidArty, una galería virtual con imágenes donadas por fotógrafos de moda e ilustradores y obras de tótems del arte que se pondrán a la venta para recaudar fondos para la Federacion Española de Bancos de Amimentos (fesbal - @fesbal_org). Es tiempo de COMPARTIR. Te contamos todo sobre esta acción y sobre nuestro número más solidario de #ELLEjulio, en ELLE.es | LINK EN BIO| @caixabankexperience @amazon . . #ELLE4FOOD #CaixaBank . . Por @gema_veiga |Foto: @mariosierrafotografo | Intervención artística @jorgegalindo_studio | Realización @sylviamontoliuelle | #makeup #hair @vickymarcosg |Directora de moda: @laura_somoza | Directora Creativa: @ananiciezarubio | Directora de Producción: @elvirarigalelle | Directora de Eventos: @rocioalvarezdelacampa

A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) on Jun 18, 2020 at 12:28pm PDT