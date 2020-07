Interviu în exclusivitate cu Ilie şi soţia sa. Cum a reuşit Ioana să îl cuminţească

La cei 72 de ani, Ilie Năstase s-a căsătorit pentru a cincea oară. Fostul tenismen şi iubita lui, Ioana Simion, au spus "da" în faţa ofiţerului de stare civilă.

La eveniment au mai fost prezenţi doar câţiva prieteni apropiaţi, iar Ciprian Marica împreună cu soţia sa le-au fost naşi.

Cei doi au mărturisit că îşi doresc un copil, în special o fetiţă. ''Am o nepoţică, dar mi-aş dori să am şi eu o fetiţă'', a spus soţia lui Ilie Năstase.

Ioana spune că este o femeie statornică şi mărturiseşte că lumea lui Ilie Năstase este diferită faţă de lumea ei.

''Noi venim din două lumi diferite. Eu am fost învăţată să trăiesc într-un anume fel, Ilie în alt fel. Am fost o femeie statornică, care a dus o căsnicie 22 de ani. Mi-am respectat foarte mult fostul soţ, deci am trăit frumos şi curat. Acum am intrat într-o lume în care nu prea mă regăsesc. Încerc, dar parcă nu sunt eu'', spune Ioana Năstase.