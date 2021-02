Irinel Columbeanu dezvăluie secrete şi picanterii despre femeile din viaţa sa într-o carte

Irinel Columbeanu. Probabil cel mai titrat personaj monden de-a lungul anilor. A cunoscut celebritatea şi bogăţia de la vârstă fragedă, provenind dintr-o familie bogată, de succes.

În ultimii ani, acesta a cunoscut o cădere în gol fără precedent, din punct de vedere financiar.

Din cel care se afişa numai cu maşini de sute de mii de euro, vacanţe şi petreceri de lux, Columbeanu a ajuns să înlocuiască vila de la Izvorani cu un modest apartament în Capitală.

Declinul lui Irinel Columbeanu a început după ce a deschis o fabrică de ciment în Gorj, pentru care a făcut împrumuturi uriaşe.

"Am împrumutat 5,7 milioane de euro, am pus în acea fabrică mult mai mult, am dat înapoi din credit, cam 52% din calculele mele", explica fostul milionar.

A girat inclusiv cu vila de la Izvorani, cu 15 camere şi teren de 10.000 de metri pătraţi, mistuită în urmă cu câteva luni de un incendiu.

Din păcate, cimentul "Columbeanit", cu care Irinel credea că va da lovitura, nu s-a bucurat de succes.

Dar bărbatul are de gând să revină în forţă. Ar avea planuri mari de relansare în afaceri, însă până atunci scrie cartea vieţii sale. Una în care va povesti toate picanteriile pe care le-a văzut şi, mai ales, pe care le-a trăit cu domniţe celebre deja, iar altele total necunoscute, dar pe care a avut grijă să le ducă în lumina reflectoarelor.

Una dintre cele mai notorii relaţii a fost cea cu fostul model şi ulterior designer, Romaniţa Iovan. Se zvoneşte că Irinel ar fi pus punct relaţiei cu Romaniţa de dragul Annei Lekso, alături de care a locuit timp de opt ani. Cei doi s-au cunoscut la malul mării, senzuala rusoaică fiind dansatoare într-un club de noapte din Constanţa.

Toate tabloidele vremii pariau pe o nuntă a lui Irinel cu focoasa Lekso. Acest lucru s-a întâmplat peste ani, dar cu o alta. Monica Gabor, o tânăra de 18 ani din Bacău, devenită după căsătorie Monica Columbeanu sau "Vipera de la Izvorani", cum era poreclită în presa mondenă.

În ultimii ani, ghinionişti pentru afaceristul din Snagov, Irinel Columbeanu s-a afişat cu Oana Cojocaru. Tot model, tot foarte tânără, devenit şi ea cunoscută după relaţia cu fostul milionar.

