Miron Cozma, părăsit și de „muza” Marinela

A trecut ceva timp de când Miron Cozma s-a despărțit de Marinela Nițu, cea care i-a fost multă vreme și muză.

Recent, fostul lider al ortacilor a mai lansat două cărți de poezie. Întrebat dacă tot fosta iubită l-a ajutat și de această dată la inspirație, acesta a mărturisit pentru Click.

„După ce m-am despărţit de Marinela Niţu am început iar să scriu. Am peste 214 poezii dedicate familiei mele. Fostei mele soţii Dana i-am scris două poezii şi o poezie am făcut-o pentru mama mea, Maria. Aşa se numeşte şi editura la care le-am lansat, iar cărţile se intitulează „Luceafărul Huilei”. Am doi copii cu Dana, Dan şi Mirona, şi pentru ei am scris. Pe soţia mea o vei regăsi în aceste volume, pe Marinela, nu. Sunt două volume la care Elian Băcilă a făcut coperţile din picturile sale. Mai am material pentru două-trei volume”, ne-a declarat Miron Cozma la lansarea volumelor sale de poezii. „Luceafărul Huilei” ne-a mărturisit şi ce planuri are: „Aş vrea să candidez la preşedenţie, să fac ordine prin ţară. Pentru că toată viaţa am zis că sunt modest şi nu mi-am dorit o funcţie prea mare, însă când am văzut ce atrocităţi de preşedinţi au fost, vreau să fiu preşedinte”.