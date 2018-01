O vedetă de la noi refuză să îşi ţină în braţe copilul. Motivul este halucinant

Foto: Facebook/Andreea Podărescu

De când a devenit mamică, o vedetă de la noi recunoaște că își canalizează toată atenția asupra creșterii copilului.

Însă, Andreea Podărescu recunoaște că are un moment pe care îl evită. Și anume, băița micuțului.

„Rolul de mamă este destul de greu, pentru că eu mă ocup în totalitate de creşterea celui mic. Nu am bonă, nu am ajutor din partea părinţilor. Consider că dacă am făcut un copil trebuie să fiu responsabilă şi să-l cresc de una singură. Când vine vorba de băiţă îl las pe tată să facă asta, nu mă ating de copil. Îmi e frică. Nu vreau să îi fac rău sau să-l rănesc. În schimb, sunt un ajutor de nădejde pentru iubitul meu”, a declarat modelul pentru Spynews.ro.