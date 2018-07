Poliţia i-a suspendat permisul de conducere lui Oreste Teodorescu. El acuză un agent de abuz în serviciu

Foto: Facebook/ Oreste Teodorescu

Oreste Teodorescu a rămas fără permisul auto pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a fost oprit în trafic de poliţiştii din Ilfov care îl acuză că a fost recalcitrant.

Pe de altă parte, Oreste Teodorescu acuză un agent de poliţie de abuz în serviciu.

„Am devenit victima unui abuz în serviciu clar. În comună Tanganu am fost oprit de un agent de circulaţie pe care l-am văzut exclusiv datorită echipamentului alb. Am tras regulamentar pe dreapta şi imediat după această am intrat parcă într-un capitol din Kafka... Agentul, pe care am să-l denumesc Shahid Punjabi, întrucât nu s-a prezentat mi-a solicitat actele la control, i-am dat permisul, talonul, buletinul, asigurarea auto. Mi-a solicitat apoi să-i deschid portbagajul şi să-i arăt ce am în geantă. Surprins constată că am haine... remarcă superior: “deci aveţi haine? De unde veniţi şi unde mergeţi? “ Mă enervez uşor şi replic: “păi şi ce vroiati să am, Goethe... ? Şi din câte ştiu: cine sunt, de unde vin şi încotro mă îndrept sunt întrebări filosofice nu ale poliţiei rutiere ?” Şi îl rog să-mi comunice motivul pentru care am fost oprit! Ridică tonul la mine şi la fel de autoritar ca un maharajah îmi zice ferm să trec în maşina... refuz, replicându-i că sunt pe spaţiu public şi nu înţeleg să dau curs invitaţiei sale dacă nu îmi comunică motivul pentru care m-a tras pe dreapta!”, a scris Oreste Teodorescu pe Facebook.

Acesta a mai anunţat că îl va da în judecată pe agentul de circulaţie.