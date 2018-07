Vedetă din România, la un pas să fie agresată: „Avea o față de șobolan, nu o să uit niciodată figura aia”

Foto: Facebook/Cristina Cioran

Experiență de-a dreptul dramatică trăită de o vedetă din România. Cristina Cioran a povestit că a fost la un pas să fie agresată în copilărie de către un bărbat necunoscut.

„Atunci când eram noi mici, și cred că sunt foarte multe fete care se regăsesc în povestea asta, erau tot felul de dubioși prin scările blocului, care încercau cumva să se împrietenească.

Nu știu dacă ar fi mers până la capăt, dar încercau niște chestii. Același individ a agresat mai multe fetițe de la noi din cartier, dar norocul meu a fost că tatăl meu mă pregătea, mă atenționa.

După ce individul respectiv m-a urmărit pe mine, am zis acolo în gașcă și părinților și am făcut un fel de elită, pentru că știam unde stă și am mers să-l urmărim.

Avea o față de șobolan, nu o să uit niciodată figura aia, era albinos, cu un păr foarte blond și creț, era ca dintr-un film de groază. Am făcut această echipă pentru a scăpa cartierul de el, în gașcă eram vreo șase copii, ne-am dus la ăsta la bloc fără acordul părinților, iar când a ieșit la geam, am început să aruncăm cu pietre”, a declarat Cristina Cioran pentru Antena Stars.