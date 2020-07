Suma uriașă pe care o cere Carmen Harra pentru o oră! Câștigă și 50.000 de dolari într-o lună

Se pare că în prima lună de când a ajuns peste hotare, clarvăzătoarea a făcut 10.000 de dolari. În prezent, există în locuința ei obiecte care valorează cu aproximație două milioane de euro. Aceasta a mărturisit fără jenă că în conturi are nu mai puțin de 40 de milioane de dolari, valoarea caselor din Florida, apartamentelor din New York, mașinilor și bijuteriilor deținute de aceasta ea.

Cât câștigă clarvăzătoarea pe oră

Carmen Harra povestește că pentru previziunile ei cere sume care depășesc orice imaginație, astfel nu e de mirare că româncă are venituri așa de mari de pe urma profețiilor ei.

"Acum, eu pot să fac foarte ușor 40.000 - 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaște și mă apreciază. În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam biroul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume", susţine Carmen Harra.