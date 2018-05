Adevărul despre boala teribilă de care suferă Maria Ciobanu: "Nu cred că există un dușman mai păcătos"

Foto: Facebook/Maria Ciobanu

După 60 de ani de activitate, Maria Ciobanu a decis să se retragă din activitate și să plece în America pentru a avea mai mare grijă de sănătatea sa.

Într-un interviu acordat înainte să părăsească România, Maria Ciobanu a vorbit despre boala de care suferă.

"Nu am vicii, iar de fumat să nici nu aud. Nu cred că există un dușman mai păcătos. Eu am și pătimit din cauza tutunului, pentru că am inhalat fum în timp ce cântam și așa m-am trezit cu astm bronsic”, a mărturisit Maria Ciobanu.

“Daca nu am fructe, fac precum fuăatorii rămași fără țigări”, a mai spus îndrăgita artistă pentru revista Revista Taifasuri.