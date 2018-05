Carmen Harra se pregătește să devină din nou mamă

Carmen Harra se pregăteşte să devină mamă, din nou! Chiar dacă a trecut mult timp de când a adus-o pe lume pe fiica ei, celebra clarvăzătoare vrea să fie iar părinte. Ce a făcut-o să ia această decizie, ne spune chiar Carmen Harra într-un interviu acordat ştirilor Antena Stars.

"Eu sunt cea mai fericita. Daca as putea sa adopt, eu cred in adoptat, cred in asta si mi-am propus sa adopt chiar si un adult. Intr-un fel l-am adoptat si pe asistentul meu. Cu cat avem copii mai multi, copii in sensul ca toti ramanem in inima noastra. Eu sunt copil, nu o sa imbatranesc niciodata si nu vrem sa imbatranim, in interior. La nivelul sufletului vrem sa fim mereu tineri si sa iubim si sa fim mereu fericiti, dar cred in a adopta, cred in a face bine, cred in a darui. Nu este nimic mai important decat sa transferam invatamintele noastre la generatiile urmatoare. Nu cred nimic mai frumos decat sa poti sa dai, sa daruiesti” a spus Carmen Harra la Antena Stars.