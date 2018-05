Dezvăluirile Mirabelei Dauer. Ce nu a știut nimeni despre ea

Artista a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre starea ei de sănătate. În cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzată astăzi, începând cu ora 16.30, la Antena Stars, interpreta povestește cum a reușit să treacă peste probleme.

“Când ai venit din Israel ţi-a venit ideea să îţi faci analizele? Foarte interesant! Înseamnă că acolo, la Ierusalim, s-a întâmplat minunea, şi anume semnalul de alarmă: “, a punctat Oana Turcu. Mirabela Dauer a suferit în primăvara acestui an, o operație la rinichi.

“Nu m-a durut nimic, nu am suferit. Acuzam o simplă oboseală şi o tuse. Când am venit din Israel, am mers să fac analizele. Dacă nu mă duceam, nu se afla. După acest episod, eu am spus tuturor: Eu îmi fac analize de două ori pe an. O dată pe an sau la un an şi jumătate, îţi faci un CT. Eu, dacă nu mă duceam să fac CT-ul ăsta… Cum îţi faci mamografie, cum te duci la control peste tot, îşi faci un computer tomograf o dată la un an sau un an şi jumătate! Care e problema? Eu nu mai făcusem CT de un an şi jumătate…”