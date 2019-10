DIETĂ. Cum a reușit Valentina Pelinel să slăbească după 3 sarcini: ”Asta e crimă”

DIETĂ. Valentina Pelinel arată extrem de bine după a născut trei copii. În ultima perioadă, ea arată parcă din ce în ce mai bine. Soția lui Cristi Borcea a dezvăluit secretul unui corp de invidiat.

DIETĂ. ”Am reușit să slăbesc cu un regim alimentar și de viață echilibrat. Cât am ţinut dieta, am mâncat din patru în patru ore. Aveam pe zi legume, 400 de grame de fructe, brânzeturi slabe, 200 grame de carne albă şi mult sport. Adică mănânc orice, dar menţin o balanţă. Nu poţi să faci de capul tău, să zici că nu mai mănânci nimic sau că mănânci doar un aliment. Asta e crimă. Apoi, cu ajutorul profei, Luminița Niculescu, am mers în paralel cu un program de sport care m-a ajutat să ajung la rezultatele dorite”, a dezvăluit Valentina cum a reușit să scape de surplusul de greutate.