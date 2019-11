Vedetă de la noi amintiri cutremurătoare de la orfelinat: ”M-a târât până acolo, deși tot drumul am implorat-o, urlând, să nu mă ducă”

Nu mulți știu povestea tristă de viață a lui Nadine. Vedeta TV a decis să își spună povestea tristă a copilăriei, atunci când bunica ei a decis să o lase la un orfelinat.

”Bunica nu a fost nevoită să mă ducă la casa de copii. A făcut-o pentru că așa îi era mai simplu. Am conștientizat tot. M-a târât până acolo, deși tot drumul am implorat-o, urlând, să nu mă ducă. Omul care am fost a judecat-o aspru și a comparat-o cu ce ar fi făcut alții. Omul care sunt azi înțelege că acea femeiea făcut atât cât a știut și cât a putut. Este nedrept să comparăm oamenii. Curajul, demnitatea, puterea sunt haruri pe care toți le avem, dar nu toți reușim să le activăm. Și nimeni nu trebuie pedepsit pentru asta. Ea nu a reușit în viața asta să și le activeze. Poate va alege să se întoarcă și să mai încerce o dată” a povestit Nadine pentru Viva.ro.

