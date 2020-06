Demisie-surpriză la FCSB! Helmuth Duckadam pleacă de la gruparea roș-albaștrilor

„După multe ezitări am decis să îmi dau demisia. Am trimis-o pentru că nu puteam merge la echipă, că nu am avut testul COVID-19.

Am simțit că nu mai sunt dorit acolo. Au vrut să mă dea afară și în urmă cu trei săptămâni. M-a sunat Argăseală și mi-a spus că vrea să rezilieze contractul, am vorbit cu Gigi Becali și după m-am gândit că mai bine să îmi dau demisia decât să fiu dat afară.

Nu se va schimba absolut nimic. Am simțit că nu mai sunt dorit pentru că nu am fost chemat nici să fac testul pentru COVID. Oricum cuvântul meu nu conta.

Nu e prima dată când mi s-a micșorat salariul la FCSB, dar nu asta a contat. Faptul că am fost marginalizat m-a durut”, a declarat Duckadam la Digi Sport.