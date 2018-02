Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a reușit un egal chinuit cu Dinamo. Ce vrea să facă acum patronul FCSB

FCSB a reușit un egal chinuit în partida jucat îmotriva lui Dinamo, după ce a fost condusă cu 2-0! După meci, Gigi Becali și-a făcut praf echipa.

"Voi dacă erați în poartă luați golul ăla? Sunt mulțumit de echipă. A greșit Andrei Vlad, altceva nu am ce să spun. Dacă nu ai portar în poartă nu poți câștiga.Mi-a spus MM că dacă îl dai pe Niţă e posibil să pierdem campionatul. Acum mi-am dat seama că au avut dreptate şi Dică şi MM. N-am cum să ascund, vede toată lumea. Al doilea gol... o apăram şi eu pe aia. L-am crezut Messi al portarilor, dar nu e aşa. M-am înşelat şi cu asta basta! M-am înşelat, probabil că o să mai apere un meci, să vedem. Florinel Coman n-a jucat nici bine nici rău. Ce mingi a avut, a dat pasă, ca să bage ceilalți mingea în poartă. Dacă Enache și Popescu au ratat, ce să facă?! Pe Enache nu îl vom mai vedea nici în lot. Mă voi consulta cu MM, cu Dică, vom vedea despre ce e vorba! Nu se poate aşa ceva, e prea mult. E prea lejer, prea neconcentrat, el crede că e pe scena de modă. A ieşit acolo...degajează, mă, în out! După aia, golul lui Torje...Voi dacă eraţi în poartă luaţi golul ăla? Nici nu știu ce să mai cred.Bine că am marcat. Dacă nu egalam, eram la 3 puncte distanță de CFR.”, a spus Gigi Becali pentru Pro X.